Angers SCO : Le SCO en crise après sept défaites consécutives ?

Publié par ALEXIS le 14 mars 2022 à 14:22

Angers SCO est en chute libre au classement, après une septième défaite de suite. Romain Thomas refuse cependant de parler de crise en Anjou.

Angers SCO sous la menace de 4 clubs et proche de la zone rouge

Rien ne va plus à Angers SCO. L’équipe dirigée par Gérald Baticle a concédé une septième défaite consécutive, dimanche, face à Reims, au stade Raymond Kopa. À l’issue de la 28e journée, le SCO est resté à la 14e place de Ligue 1, mais a vu des clubs du bas du tableau se rapprocher dangereusement de lui. L’ES Troyes (15e) et Clermont Foot (16e) n’ont plus qu’un point de retard sur le club Anjou. Le FC Lorient (17e avec 27 points) et l’ ASSE (18e et barragiste) ne sont pas loin non plus. Les Stéphanois sont à seulement 3 points des Angevins.

Comme quoi, en cas de défaite lors de la 29e journée du championnat, ce week-end, Angers SCO pourrait se faire doubler par trois clubs au moins et se retrouver à la 17e place avant la trêve internationale. La menace du basculement du club de Maine-et-Loire dans la zone rouge est donc réelle et un parfum de crise se profile à la Baumette.

Romain Thomas : « C’est une mauvaise dynamique, pas une crise »

Néanmoins, Romain Thomas ne l’entend pas de cette oreille, surtout à dix journées de la fin de la saison. Il refuse de parler de crise malgré la spirale très négative dans laquelle l'équipe de Baticle se trouve. « C’est une mauvaise dynamique. On est dans une spirale négative, pas une crise », a-t-il indiqué dans Ouest-France. Rappelons qu’ Angers SCO a perdu son dernier match suite à une grossière erreur du gardien de but Danijel Petkovic. Cependant, il n’y a pas lieu d’incriminer ce dernier, car selon Romain Thomas, « c’est ensemble que l’équipe s’en sortira ».

Pour rappel, les Scoïstes avaient pourtant fait un bon début de saison, marqué par une série de 3 victoires et 2 nuls, lors des 5 premières journées de Ligue 1. À cette étape, ils étaient 2es au classement, juste derrière le PSG.