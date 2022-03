Angers SCO Mercato : Un international gabonais se rapproche du SCO

Publié par Jules le 28 mars 2022 à 14:06

Alors que l'Angers SCO connaît des problèmes au poste de gardien de but, les dirigeants du SCO discuteraient avec un portier gabonais.

Angers SCO Mercato : Le club discute avec un gardien gabonnais

Alors que Danijel Petkovic connaît de nombreuses difficultés cette saison en Ligue 1, Angers SCO, qui a déjà bouclé l'arrivée de Yahia Fofana (21 ans) pour cet été, pourrait voir un nouveau gardien débarqué dans quelques semaines. Le journal gabonais L'Union révèle en effet que le portier Jean-Noël Amonome serait actuellement en pourparlers avec les Scoïstes pour une arrivée à Angers cet été.

Le portier de la sélection nationale gabonaise qui a disputé la dernière CAN en tant que titulaire avec les Panthères aurait en effet quelques problèmes avec son club et chercherait une porte de sortie. Sous contrat avec l'AmaZulu FC, il a été relégué en tant que troisième gardien et n'a plus de temps de jeu en Afrique du Sud. Sa situation ne lui conviendrait pas, ni à son sélectionneur, Patrice Neveu, qui voudrait le faire débarquer en France et négocierait avec Angers dans ce sens.

Son sélectionneur a pris les choses en main

Promu au rang de titulaire en sélection gabonaise par Patrice Neveu, le manque de temps de jeu de Jean-Noël Amonome est un véritable problème pour le sélectionneur qui craint que son inactivité ne fasse régresser le joueur. Il aurait donc pris les choses en main et discuterait avec le club angevin dans le but de les convaincre de recruter le joueur de 24 ans. Une possibilité envisageable, étant donné le possible départ définitif de Paul Bernardoni vers l'ASSE.

Une proche du sélectionneur à déclarer à L'Union que " depuis quelques jours, Patrice Neveu, qui se trouve en France depuis quelques semaines s'active à trouver un club à Jean-Noël Amonome. Il est actuellement en pourparlers avec les responsables du club. Ce n’est pas facile en ce moment, mais le coach Neveu se bat pour convaincre les dirigeants angevins de recruter notre gardien. Si tout se passe bien, il pourrait intégrer le club en juin prochain. Mais nous n'en sommes pas encore là ". Pour le moment, Angers ne semble donc pas fermer la porte à une arrivée du joueur.