PSG Mercato : Lionel Messi libéré en juin prochain ?

Publié par Gary SLM le 24 mars 2022 à 07:32

L’histoire entre Lionel Messi et le PSG ne se passe pas bien. Le mercato de juin prochain pourrait déjà être décisif pour l’avenir de l’Argentin.

PSG Mercato : Lionel Messi, les raisons de son prochain départ

Arrivé au PSG comme argument de Nasser Al-Khelaïfi pour retenir Kylian Mbappé, Lionel Messi n’a pas produit l’effet espéré par l’homme d’affaires qatari. Clairement en échec ou largement en dessous du niveau auquel le positionne son statut de meilleur joueur du monde, l’Argentin n’aura pas aidé le Paris Saint-Germain à convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau contrat sous les couleurs de son maillot. Pour preuve, le mercato estival approche et l’attaquant français, qui arrive en fin de contrat, n’a toujours pas prolongé.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait rejoindre l’équipe espagnole après la déroute du club parisien face à celle-ci en en Uefa Ligue des champions. L’accumulation de stars ne faisant définitivement pas une équipe, la présence de Lionel Messi au PSG est aujourd’hui perçue comme un problème plutôt qu’une solution. Dès lors, pour sauver ce qui peut l’être encore, l’Argentin doit retourner au club d’où il est venu, le FC Barcelone en l’occurrence.

Mercato PSG : Jérôme Rothen recommande le départ de Léo Messi

Pour l’ancien joueur du Paris SG, Jérôme Rothen, Lionel Messi doit quitter le Paris Saint-Germain et de préférence en juin prochain. Il a déclaré sur RMC qu’il était « sceptique » face à l’idée qui est qu’un retour en sélection d’Argentine va aider le buteur argentin à reprendre du poil de la bête. « L’histoire d'amour ne s'est jamais faite avec le PSG », assure-t-il en parlant de l’attaquant. « Pour le bien de tout le monde, il faudrait que ça se finisse en juin. C'est mon ressenti », conseille encore l’ancien Bastiais.

Les dirigeants du PSG vont-ils profiter du mercato de l’été prochain pour laisser partir la star mondialement connue qui apporte du prestige à son maillot ? Pas certain puisqu’un départ du joueur offensif ne devrait pas empêcher celui de Kylian Mbappé, toujours réfractaire à l’idée de signer un nouveau contrat avec le Paris SG.

Après avoir intégré en peu de temps le cercle très fermé des plus grands clubs de football d'Europe, aux côtés du Real Madrid, Barça, Liverpool, Manchester United et Man City et Chelsea, en partie grâce aux joueurs XXL recrutés ces dernières années, Neymar, Mbappé, Di Maria, Messi, Donnarumma, ou encore Icardi, le PSG ne peut se permettre de les laisser filer. Le club banal qu'il redeviendrait autrement marquerait la fin de son ambitieux projet de rêver plus grand.

La direction de l' équipe parisienne cherche aujourd'hui encore à retenir toutes ses stars pour gagner aussi bien sur le plan sportif que celui de l'image. La présence du rival de Cristiano Ronaldo sous les couleurs du club de la capitale apporte de la visibilité à laquelle n'est pas près de renoncer le propriétaire du Paris Saint-Germain, l'Emir Tamim ben Hamad Al Thani.