PSG Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est réglé !

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 19:15

Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin au PSG, serait sur le point de signer pour le Real Madrid. L’affaire serait bouclée entre les deux parties.

C’est fini entre le PSG et Kylian Mbappé !

C’est la guerre des scoops entre la France et l’Espagne concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Entre le PSG et le Real Madrid, l’attaquant de 23 ans aurait tranché. Si Foot Mercato et RMC Sport ont soutenu en chœur, hier, que rien n’est encore signé entre le Real Madrid et les représentants du buteur parisien, les médias madrilènes continuent d’affirmer que tout est d’ores et déjà réglé entre les deux parties.

Malgré le pressing de sa mère et les offres mirobolantes du Qatar, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a pris la résolution de ne pas parapher un autre engagement avec le club parisien. En fin de contrat le 30 juin, l’enfant de Bondy s’apprête donc à quitter gratuitement le PSG afin d’entamer une nouvelle ère de sa carrière sous les couleurs madrilènes.

Une tendance confirmée par un ancien joueur et dirigeant de la Maison-Blanche. En effet, dans des propos accordés à La Cadena Ser, l’ex-milieu de terrain yougoslave des Merengues, Predrag Mijatovic, a assuré que Florentino Pérez a finalisé la prochaine arrivée de Mbappé à Bernabeu.

« Selon les informations que j'ai pu obtenir, ils m’assurent que tout se passe bien et que Mbappé va jouer ici. J'estime que ce sont des sources fiables, même si on sait tous que dans le football jamais rien n’est sûr à 100%, mais selon mes informations, tout est bouclé », a expliqué l’ancien directeur sportif du club espagnol (2006-2009).

Recruté en août 2017 pour 180 millions d’euros, Mbappé s’apprête donc à quitter gratuitement le Paris SG. Et d’autres sources confirment bel et bien l’avancée des négociations entre les dirigeants madrilènes et les représentants du partenaire de Lionel Messi.

PSG Mercato : ça se précise bien entre Mbappé et le Real Madrid

Après Predrag Mijatovic, le journaliste italien Nicolò Schira confirme à son tour que les tractations entre le numéro 7 du Paris Saint-Germain et la direction du Real Madrid sont dans la dernière phase. Comme annoncé depuis plusieurs mois déjà, le protégé de Mauricio Pochettino va s’engager en faveur de l’actuel leader de Liga sur la base d’un contrat de cinq ans avec à la clé un salaire de 40 millions d'euros, dont 10 millions d’euros de bonus, ainsi qu’une prime à la signature de 40 millions d’euros.

En attendant une annonce officielle, les spéculations vont bon train autour de l'avenir de Kylian Mbappé.