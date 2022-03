PSG Mercato : Rafinha se livre sur sa mésaventure au Paris SG

Publié par Thomas G. le 23 mars 2022 à 20:36

Cet hiver, le Brésilien de 29 ans, Rafinha, a décidé de quitter le PSG pour se relancer en Espagne. Depuis, il retrouve des couleurs avec la Real Sociedead.

En difficulté au PSG depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc, le milieu de terrain brésilien Rafinha s’est exprimé sur le média officiel de la Liga. Le milieu de 29 ans faisait partie de l’opération dégraissage du PSG cet hiver avec Sergio Rico. Il a déclaré : « Ils étaient intéressés depuis un certain temps, mais nous n’en avions jamais parlé. En novembre, les négociations ont commencé, je voulais retourner en Espagne et je connaissais ce club. Les six derniers mois à Paris ont été difficiles, je voulais retourner jouer en Espagne. Je suis très heureux, il y a une harmonie dans le vestiaire, on dirait une famille. »

Son prêt au Pays Basque lui a donc permis de retrouver de la confiance, Rafinha n’avait pris part qu’à cinq matches du Paris Saint-Germain cette saison. Un temps annoncé proche du club turc de Fenerbahçe, le champion olympique brésilien avait privilégié un retour en Liga. Un championnat qu’il connaît bien car il été formé à la Masia. De plus, il a également évolué sous les couleurs du Celta Vigo. Rafinha est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2023, aucune option d’achat n’a été ajoutée dans transaction avec la Real Sociedad, il devrait donc rentrer à Paris pour la prochaine saison. Une saison qui s'annonce d’ores et déjà riche en rebondissement pour le PSG.

Quel visage pour le PSG en 2023 ?

La saison 2022-2023 sera une saison charnière pour le Paris Saint-Germain. Déjà ce sera la dernière au Camp des Loges, le centre d'entrainement historique du PSG. Les Parisiens poseront leur valise dans leur nouveau centre d’entraînement à Poissy.

Par ailleurs, cette saison sera le début d’un nouveau cycle, sans Angel Di Maria, le meilleur passeur de l’histoire du club et avec un nouvel entraîneur après le probable départ de Mauricio Pochettino. Enfin, l’avenir incertain de Kylian Mbappé sera déterminant pour préparer la prochaine saison. Les Parisiens devront alors trouver une nouvelle tête de gondole pour leur projet. L'année prochaine sera capitale pour Paris qui tentera une nouvelle fois de remporter la Ligue des Champions.