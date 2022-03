OM Mercato : Nouveau coup de théâtre pour Henrikh Mkhitaryan !

Publié par Timothée Jean le 14 mars 2022 à 20:15

En fin de contrat dans quelques semaines et ciblé par l’ OM, Henrikh Mkhitaryan vient de prendre une décision pour son avenir. Marseille devrait se tourner vers d’autres cibles.

OM Mercato : Une prolongation en vue pour Henrikh Mkhitaryan

Nouveau rebondissement dans le dossier Henrikh Mkhitaryan (33 ans). En fin de contrat en juin prochain avec l’AS Rome et courtisé par l’Olympique de Marseille, l’international arménien a l'embarras du choix. Surtout que depuis le 1er janvier dernier, il est libre de signer où bon lui semble pour la saison prochaine. En quête d’un nouveau milieu offensif, en prévision du futur départ d’Amine Harit, l’ OM s’est rapidement positionné sur le dossier. Les négociations entre les deux parties auraient même déjà débuté en vue de trouver un terrain d’entente pour son arrivée à Marseille.

L’AC Milan travaillerait également en coulisses pour l’attirer dans ses rangs la saison prochaine. Il faut dire que la situation contractuelle de Henrikh Mkhitaryan ne passe pas inaperçue, mais les différents prétendants risquent d’être profondément déçus. Après avoir fait longtemps mariner l’ OM et l’AC Milan, le joueur de 33 ans devrait finalement prolonger son aventure à l'AS Rome.

Des négociations en cours entre Mkhitaryan et l’AS Rome

En effet, face à ces intérêts pressants, l’AS Rome n’a pas tardé à réagir. Calciomercato annonce que la direction de la Roma vient d’entamer les négociations avec le clan Mkhitaryan en vue d’une prolongation de son contrat. Le club anglais veut s’éviter à tout prix de perdre un joueur clé gratuitement à l’issue de la saison. Et selon le média italien, l’ancien joueur de Manchester United et d’Arsenal est ouvert à une future prolongation de son aventure à la Louve. Une très bonne nouvelle donc pour les Romains, même si tout reste encore possible dans ce dossier. Car aucun accord n’a pour le moment été conclu entre les deux parties, ce qui laisse une chance aux autres prétendants.