Real Madrid Mercato : Un international français prêt à débarquer

Très actif en vue du prochain mercato, le Real Madrid vient de recevoir une bonne nouvelle. Un joueur pisté serait prêt à quitter son club.

Real Madrid Mercato : Une bonne nouvelle pour une piste d'Ancelotti

Ces dernières semaines, le Real Madrid multiplie les pistes pour se renforcer cet été. Dernièrement, une bonne nouvelle est tombée pour le club madrilène, Moussa Diaby (22 ans) a déclaré être prêt à quitter le Bayer Leverkusen. En effet, lors d'un entretien accordé au Parisien, le joueur a déclaré à propos d'un potentiel départ : " Forcément, j’y réfléchis, mais pas trop encore. Je reste concentré sur la fin de saison. Pour le moment, c’est ma seule préoccupation. "

Cette volonté de l'international français de quitter Leverkusen est en partie due à sa volonté de jouer régulièrement la Ligue des Champions. " Je veux jouer tous les matchs de haut niveau et la C1 en fait partie ", a-t-il déclaré au média francilien. Une grande annonce pour ses prétendants, dont le Real Madrid fait évidemment partie. Reste à voir si le club allemand, qui avait lâché 15 millions d'euros pour l'arracher au Paris Saint-Germain, le laissera partir si facilement.

Le Bayer Leverkusen en demande beaucoup

Moussa Diaby est un joueur phare du Bayer Leverkusen et le prouve avec un excellent rendement. Auteur de 16 buts et 9 passes décisives cette saison, le joueur ne risque pas d'être bradé par le club allemand qui aurait fixé son prix à 100 millions d'euros dans l'optique d'un départ cet été. À voir si le Real Madrid se tient prêt à aligner cette somme astronomique qui s'explique par l'évolution fulgurante du joueur à qui il reste encore trois ans de contrat outre-Rhin.

Le Real Madrid, même s'il prépare un grand menage cet été, s'est déjà positionné sur de nombreux joueurs et pourrait donc avoir du mal a satisfaire les exigences du Bayer Leverkusen. En effet, les Madrilènes qui espèrent toujours compter Kyllian Mbappé et Erling Haaland dans leur effectif la saison prochaine, devront probablement faire des sacrifices et se concentrer sur leurs priorités.