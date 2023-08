Le défenseur de l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo, se rapproche d'une signature vers Man United, malgré l'échec des négociations avec Harry Maguire.

Mercato OGC Nice : La signature de Jean-Clair Todibo à Man United se précise

Les Red Devils cherchent désespérément à renforcer leur charnière centrale avant la fin du mercato. À force de voir son équipe toujours aussi friable défensivement, Erik ten Hag souhaite ramener du sang neuf pour renforcer la concurrence. La direction de Man United observe de près Jean-Clair Todibo depuis plusieurs mois.

Et d'après les dernières informations de L'Équipe, l'ancien joueur du Barça serait tout proche de rejoindre le club anglais, malgré l'échec des négociations avec Harry Maguire. La condition sine qua non de sa venue devait être le départ du défenseur des Three Lions, il n'en sera rien. Les Anglais devraient bientôt craquer et racheter les quatre dernières années de contrat du Français, évalué à 30 millions d'euros sur Transfermarkt.

Lucas Digne dans le viseur du Gym ?

L'OGC Nice est décidément en contact avec la Premier League. Après Manchester United, le Gym discute avec Aston Villa pour leur chiper Lucas Digne. Les Aiglons aimeraient rapatrier l'international français dans son pays natal pour profiter de ses dernières années. L'ancien lillois doublerait Melvin Bard dans la hiérarchie, encore trop juste pour rassurer en tant que titulaire. Francesco Farioli avait d'ailleurs désigné ce poste comme prioritaire, puisque seul l'ancien Gone s'y sent à l'aise.

Lucas Digne est convaincu par le projet niçois, reste à faire céder la direction des Villans, qui se montre plutôt réticente à l'idée de laisser partir son latéral gauche. D'autant que sa connexion avec Moussa Diaby a tapé dans l'oeil des observateurs lors du dernier match contre Everton, remporté 4-0. En cas de succès dans les négociations, Lucas Digne pourrait arriver la semaine prochaine à Nice. Il risquerait de croiser Jean-Clair Todibo à l'aéroport, parti faire le chemin inverse pour rallier l'Angleterre.