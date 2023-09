L'opération dégraissage se poursuit au FC Barcelone, qui veut alléger sa masse salariale, avec le départ du défenseur français, Clément Lenglet.

Mercato FC Barcelone : Clément Lenglet est arrivé à Aston Villa

Indésirable au FC Barcelone, Clément Lenglet a trouvé un nouveau point de chute. Déjà prêté en Premier League la saison dernière du côté de Tottenham, le défenseur central retourne à nouveau en Angleterre, mais signe cette fois à Aston Villa. Le joueur, courtisé en Arabie saoudite, mais également par le Stade Rennais dans cette fin de mercato, a préféré rejoindre le championnat anglais et les Villans, engagés en Europa League cette saison.

L'international français n'était plus dans les plans de Xavi Hernandez depuis un moment déjà, et se devait de quitter le FC Barcelone pour retrouver du temps de jeu ailleurs, suite à un prêt assez convaincant à Tottenham l'an passé. Prêté à Aston Villa, il y retrouvera son compatriote Moussa Diaby, arrivé cet été au sein du club anglais, et tentera de se faire une place dans l'effectif d'Unai Emery pour se relancer, loin de la Catalogne.

Mission Euro 2024 pour Clément Lenglet ?

Plus appelé par Didier Deschamps en Équipe de France depuis 2021, Clément Lenglet va tenter de profiter de ce prêt en Premier League pour revenir sur le devant de la scène, à seulement quelques mois du prochain Euro qui se tient au début de l'été 2024. Il aura également l'occasion de briller en Ligue Europa sous les ordres d'Unai Emery, un entraîneur réputé pour être intraitable dans cette compétition.

Le prêt du joueur français a été annoncé par les Villans par le biais d'un communiqué dans lequel le club exprime sa satisfaction de voir le défenseur central revenir en Angleterre. "Aston Villa a le plaisir d’annoncer le prêt de l’international français Clément Lenglet. Le défenseur central rejoint Villa en provenance de Barcelone et revient en Premier League après avoir été prêté la saison dernière à Tottenham Hotspur."