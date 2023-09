Transféré cet été du Bayer Leverkusen à Aston Villa, Moussa Diaby pense toujours au PSG, son club formateur. Il a fait un appel du pied au club parisien.

Mercato PSG : Moussa Diaby sera « toujours prêt à tout donner pour le maillot du PSG »

Depuis cet été et les arrivées de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain cherche clairement à faire signer des internationaux français qui brillent. Brillant depuis 2019 et son départ du Paris SG pour le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby rentre parfaitement dans cette catégorie. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’ailier d’Aston Villa a envoyé un petit message à son ancien président Nasser Al-Khelaïfi.

« Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé sept années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs (…) C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi (…) Souvent, on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir (…) je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot (…) Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur », a confié Moussa Diaby, qui se dit prêt à revenir à Paris si les dirigeants venaient à le rappeler à l’avenir. Dans la même interview, l’ancien coéquipier de Neymar est revenu sur son transfert avorté en Arabie saoudite.

Moussa Diaby : « L’Arabie saoudite ? J'ai longuement réfléchi »

Après quatre belles saisons au Bayer Leverkusen, en Bundesliga, Moussa Diaby a été transféré cet été à Aston Villa, en Premier League, contre plus de 50 millions d'euros. Une belle réussite pour l'ailier formé au PSG, qui aurait aussi pu s’engager en faveur du club qatari d’Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo et Seko Fofana.

« Je t'avoue que j’ai longuement réfléchi. Quand tu vois tous les joueurs partir et les conditions financières proposées, tu te dis que tu peux mettre tout ton entourage à l’abri rapidement », a reconnu le natif de Paris, qui a finalement pris la résolution de rejoindre le championnat anglais et les rangs des Villans. « Je sais aussi qu’il faut vivre à fond son sport et ne pas avoir de regret. La Premier League est le championnat le plus compétitif au monde. Je voulais me frotter aux meilleures équipes. Je ne dénigre pas le championnat saoudien, car je pense sincèrement qu'ils sont en train de construire quelque chose de très cohérent », a ajouté Moussa Diaby.