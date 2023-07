Après l’arrivée de Ludovic Blas, le Stade Rennais pourrait faire de la place dans son secteur offensif. Un gros coup serait ainsi dans les tuyaux au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Un SRFC prêt à perdre un cadre cet été ?

Très actif cet été dans le sens des arrivées, le Stade Rennais devrait également se préparer au départ de l’un de ses cadres. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Jérémy Doku pourrait ainsi faire ses valises dans les semaines à venir. D’ailleurs, le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, semble plutôt ouvert à un éventuel transfert de l’ailier de 21 ans. « Il lui reste deux ans de contrat. C’est une situation où on se dit, soit on prolonge, soit c’est le moment de vendre. On va se laisser le temps de réflexion et voir ce qui se passe », a récemment déclaré le dirigeant breton.

Recruté pour 26 millions d’euros à l’été 2020, l’ancien attaquant d’Anderlecht pourrait changer d’air après une deuxième partie d’exercice très impressionnante. Jérémy Doku possède un profil rare, à la fois technique, vif et très explosif, qui plaît énormément au-delà des frontières de la Ligue 1. D’après la presse britannique, le jeune international belge pourrait prendre la direction de la Premier League dans les semaines à venir.

Aston Villa veut Jérémy Doku après Moussa Diaby

Unai Emery compte bien puiser en Ligue 1 pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Après avoir bouclé la signature de Moussa Diaby en provenance du Bayer Leverkusen pour 60 millions d’euros, bonus compris, l’entraîneur espagnol d’Aston Villa aimerait à présent voir débarquer Jérémy Doku. Si le milieu offensif du Stade Rennais était au début un plan B en cas d’échec de la piste Diaby, les dirigeants du club anglais seraient finalement passés à l’action pour le recruter à son tour. Annoncé à Liverpool, le protégé de Bruno Genesio pourrait finalement filer à Birmingham Le Daily Mail assure que les Villans seraient disposés à formuler une offre avoisinant les 30 millions d'euros aux dirigeants bretons pour Doku dans les tous prochains jours. Suffisant pour faire craquer le SRFC pour ?