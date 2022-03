FC Nantes Mercato : Le FCN à la lutte avec le SRFC pour un milieu !

Publié par Thomas le 24 mars 2022 à 17:57

Grande révélation de la saison, le FC Nantes pense déjà à son prochain mercato estival et serait à la lutte avec le SRFC pour un ancien pilier de l'OM.

FC Nantes Mercato : Morgan Sanson courtisé en Ligue 1

Au bord de la crise sportive la saison passée après un sauvetage in extremis de la zone rouge, le FC Nantes revit cette année sous l’impulsion de son entraîneur Antoine Kombouaré. 9e du championnat et qualifié pour la finale de la Coupe de France, le FCN peut se focaliser sereinement sur son prochain marché des transferts, qui s’annonce déjà mouvementé. Si les Canaris cherchent à renforcer leur secteur offensif depuis le départ de Randal Kolo Muani (11 buts cette saison) à Francfort, le club a également pour projet de signer un milieu de terrain de haut standing et se serait récemment lancé sur un ancien de la Ligue 1.

Comme le révèle Foot Mercato ce jeudi, le FC Nantes aurait jeté son dévolu sur Morgan Sanson, actuellement sous contrat avec Aston Villa en Premier League. Le milieu de 27 ans passé par Montpellier et Marseille, n’est plus en odeur de sainteté chez les Villans où il n’a disputé que 19 petits matches depuis son arrivée en janvier 2021.

Le joueur souhaiterait rebondir cet été dans une autre écurie et n’exclut pas un retour en France. Très déçu de son temps de jeu sous les ordres de Steven Gerrard, Sanson devrait faire ses valises de Birmingham à l’issue de la saison. Il est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Aston Villa.

Le SRFC également intéressé par le milieu français

Les spéculations autour de Morgan Sanson devraient aller de bon train cet été. En plus du FC Nantes, un autre club de Ligue 1 a également coché le nom de l’ancien phocéen dans sa short-list, le Stade Rennais. D’après les informations de l’insider Kevin Grelat, le SRFC serait entré en contact récemment avec Sanson pour une arrivée cet été. Les Rouge et Noir, qui ont acté ce jeudi le départ de Jonas Martin en fin de saison, chercheront à se renforcer au milieu de terrain ces prochains mois et pourraient bien mener la vie dure au FCN concernant le dossier Sanson.