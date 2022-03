Real Mercato : Après le Classico, coup de théâtre pour Ancelotti ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2022 à 21:08

Après l’humiliation de dimanche dernier lors du Classico face au Barça (0-4), Carlo Ancelotti va-t-il quitter le Real Madrid à l’issue de la saison ?

Florentino Pérez conforte Carlo Ancelotti

Après avoir sorti le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a été littéralement humilié par son éternel rival, le FC Barcelone, devant son public de Santiago Bernabeu lors du Classico. Et comme il fallait s’y attendre, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux critiques des socios et de la presse espagnole, évoquant même son possible départ du banc des Merengues l’été prochain.

Mais d’après les renseignements recueillis par le quotidien Marca, l’entraîneur madrilène a reçu le soutien de son président Florentino Pérez après un entretien vendredi. L’homme fort de la Maison-Blanche aurait notamment confirmé le technicien italien à son poste pour la saison prochaine. Mais aux dernières nouvelles, Ancelotti pourrait finalement prendre la décision de claquer lui-même la porte du Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Ancelotti dans le viseur de l’Italie

L'élimination de l'Italie en demi-finale des barrages de la Coupe du Monde a placé Roberto Mancini sur la sellette à la tête de la Squadra Azzura. Sous contrat jusqu'en 2026, le sélectionneur italien a reçu le soutien de sa fédération, mais pourrait lui-même décider de s’en aller après cette catastrophe nationale. Pour lui succéder, le journal madrilène AS assure que Carlo Ancelotti serait l’un des favoris auquel songe les dirigeants du football italien.

Fragilisé au Real Madrid depuis le dernier Classico contre le Barça, le coach de 62 ans n’a rien laissé transparaître officiellement, mais le média espagnol indique qu’il pourrait bien se laisser convaincre par cette opportunité de terminer sa carrière à la tête de la sélection de son pays. Un scénario qui ne le laisserait pas d'ailleurs insensible.

Affaire à suivre donc…