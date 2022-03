PSG Mercato : Le clan Pérez confirme l’arrivée de Mbappé au Real

Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2022 à 07:53

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG pour s’engager avec le Real Madrid l’été prochain ? L’entourage de Florentino Pérez affiche son optimisme.

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas pour option 1 de rester au Paris Saint-Germain. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’international français de 23 ans aurait toujours pour priorité de réaliser son rêve d’enfance en rejoignant le Real Madrid la saison prochaine. Du côté de la Maison-Blanche, Florentino Pérez n’entendrait plus que le « OK » de l’enfant de Bondy pour enclencher une signature, qui ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison. Quoi qu’il en soit, à Madrid les dirigeants des Merengues n’ont plus trop de doutes sur l’arrivée de Mbappé. Dans une interview accordée au quotidien Marca, Vicente Montes, avocat proche de Florentino Pérez, assure que l’affaire est bien embarquée pour le leader de la Liga.

« Une prolongation de contrat de Mbappé au PSG ? Une clause pourrait être mise en place stipulant que Mbappé peut résilier unilatéralement son contrat après une certaine période, mais sans inclure une pénalité financière, car la réglementation française ne le permet pas. C'est jouer au magicien, mais je parierais tout sur ça », a expliqué ce proche du président madrilène. Qu’à cela ne tienne. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne s’avouent pas encore vaincus dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Qatar ne s’avoue pas encore vaincu

À en croire les renseignements de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain croit encore en ses chances concernant une prolongation de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, plusieurs sources ont révélé que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco voulait le contrôle à 100% de ses droits à l’image. Un énorme sacrifice que le club de la capitale était prêt à consentir afin de conserver son joyau français. « Le PSG se bat pour le conserver, considérant qu’il n’a justement pas signé au Real à l’heure actuelle », assure Fabrizio Romano. Le feuilleton Mbappé est encore loin de connaître son épilogue.