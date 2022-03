PSG Mercato : Énorme coup de théâtre au Paris SG pour Marquinhos ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2022 à 09:53

Considéré comme un indéboulonnable au PSG, Marquinhos va-t-il finalement changer d’avis à l’issue de la saison et aller voir ailleurs cet été ?

Ça coince avec le Paris SG pour la prolongation de Marquinhos

Si le Paris Saint-Germain et Marquinhos sont bien d’accord sur le principe d'une prolongation depuis plusieurs mois déjà, aucune signature n’a encore été actée entre les deux parties. Actuellement lié jusqu’en juin 2024, le coéquipier de Kylian Mbappé devait parapher un nouveau bail jusqu’en 2026, voire 2027. Dimanche, le journal L’Équipe a révélé que les négociations entre la direction du club de la capitale et les représentants de l’international brésilien de 27 ans coincent sur les exigences salariales du joueur. Actuellement rémunéré à 1,2 millions d’euros par mois, soit le quatrième plus gros salaire du contingent parisien, l’ancien défenseur de l’AS Roma réclamerait une revalorisation, deux ans après la dernière.

Et visiblement, ses dirigeants ne verraient pas les choses de la même façon que lui. Sollicité par Chelsea, le Real Madrid et le FC Barcelone, Marquinhos n’auraient pourtant pas envie de quitter le Paris SG. Toujours selon la même source, cette lenteur dans la finalisation de ce dossier pourrait aussi s’expliquer par la profonde restructuration interne intervenue après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Ce vaste chantier fait qu’aucune décision importante n’est encore actée pour le moment. Quoi qu’il en soit, Nasser Al-Khelaïfi et les siens seraient sereins et confiants quant au dénouement de cette affaire.

PSG Mercato : Le choix de Marquinhos déjà connu à Paris

En effet, d’après les renseignements du quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain ne s’inquiète pas pour la prolongation de Marquinhos. Malgré le désaccord financier avec le natif de Sao Paulo, Nasser Al-Khelaïfi sait très bien ce qu’il aura à faire pour boucler cette affaire le moment venu. Le journaliste Fabrizio Romano confirme cette tendance, mais indique que le seul souci dans ce dossier serait la durée exacte du nouveau contrat. Toutefois, aucun doute n’existerait sur la signature à venir.

« 2026 ou 2027, c’est le dernier doute ensuite Marquinhos signera son nouveau contrat au PSG. C’est une question de détails et de papiers. Marquinhos veut rester et continuera au PSG », assure le spécialiste mercato. Arrivé en juillet 2013 en provenance de la Roma contre un chèque de 31,40 millions d’euros, Marquinhos, qui est aujourd’hui estimé à 75 millions d’euros par Transfermarkt, est encore très loin d’un départ du PSG.