Après plusieurs semaines d’attente, le PSG va officialiser le transfert de Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain du Corinthians va signer pour cinq ans.

Mercato PSG : Le Paris SG va finalement acheter Gabriel Moscardo

La pression du nouveau président du Corinthians a payé. Après plusieurs semaines de négociations et de discorde autour du transfert du milieu de terrain de 18 ans, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues brésiliens ont finalement trouvé un accord définitif pour Gabriel Moscardo. Et c’est le patron du club de Sao Paulo qui a lui-même annoncé la bonne nouvelle aux médias. « L’affaire est conclue. Moscardo a été vendu au PSG. L'histoire est terminée », a déclaré Augusto Melo sur le plateau de l’émission Jogo Aberto ce jeudi. Contrairement aux dernières insinuations de la presse étrangère, Gabriel Moscardo va rejoindre les rangs du PSG après son opération. Concernant le deal, le Corinthians a également obtenu de Nasser Al-Khelaïfi le paiement du montant du transfert du joueur plus tôt.

Gabriel Moscardo va se faire opérer et rejoindre le Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gabriel Moscardo a demandé à quitter les rangs de Corinthians pour rejoindre ses compatriotes Marquinhos et Lucas Beraldo au Paris Saint-Germain. Pour Augusto Melo, il n’y avait donc aucune raison de le retenir au sein de l’équipe des Corinthians. « Le garçon a demandé à partir, il n'était donc pas question qu'il reste. Si je ne l'autorisais pas, il allait partir pour moins que ça », explique le patron de la formation auriverde. Alors que Nasser Al-Khelaïfi souhaitait en terminer avec l’opération du genou du joueur avant de finaliser la transaction, le club brésilien a gagné son bras de fer avec le Champion de France en titre.

« Le PSG voulait opérer et voir après, mais c'était hors de question. Nous sommes les Corinthians. Le président du PSG a dit qu'il n'allait pas prendre de risque, donc j'ai dit à notre service juridique de demander le retour du garçon. Nous avons prévenu le PSG et le club a accepté de l'acheter avec le risque lié à son opération, tous les risques. Nous avons aussi exigé dans le contrat qu'on avance la vente par le biais d'un fonds pour obtenir l'argent plus tôt. Ils ont accepté, il va donc au PSG », a détaillé Melo. Gabriel Moscardo va ainsi se faire opérer prochainement à Doha, puis faire sa rééducation dans son pays et rejouer avec le Corinthians avant de rejoindre le Paris SG l’été prochain pour un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2029.