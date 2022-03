OM Mercato : Écarté du groupe de Sampaoli, Alvaro Gonzalez riposte

Publié par Timothée Jean le 28 mars 2022 à 12:53

Écarté du groupe de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez devrait quitter définitivement l’ OM dans les mois à venir. Pourtant, l'Espagnol vient de faire une grosse mise au point.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez clame son attachement à Marseille

Les temps sont durs pour Alvaro Gonzalez à l’ Olympique de Marseille. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais, le défenseur central a perdu son statut de titulaire indiscutable à l’ OM. Il doit dorénavant se contenter d’un faible temps de jeu au profit des nouveaux arrivants en défense. Pire, le joueur de 32 ans ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur argentin, qui envisage de se séparer de lui le plus rapidement possible.

Après un départ manqué cet hiver, Alvaro Gonzalez semble donc se diriger inéluctablement vers la porte de sortie de l’ OM. La preuve, il a été autorisé à quitter Marseille lors de cette trêve internationale pour rejoindre l’Espagne. Et selon les informations de L’Équipe, son retour en terre marseillaise n’est pas garanti. Le défenseur espagnol pourrait de ce fait terminer la saison dans son pays natal. Toutefois, Alvaro Gonzalez n’oublie pas autant l’Olympique de Marseille.

Sur son compte Twitter, il a rappelé son attachement profond pour le club phocéen qu’il a rejoint en 2019. « Jusqu’à la mort », a-t-il posté, accompagné d’un cœur blanc et bleu, aux couleurs de l’ OM. Avec ces mots, l’Espagnol a répondu à un compte de supporters qui expliquait qu’en 75 matches joués, le défenseur central « a toujours mouillé le maillot ». Le principal concerné montre ainsi qu’il reste très attaché à l’OM et se tient prêt à aller au bout de son contrat expirant en juin 2024. Reste à savoir si ses dirigeants l’entendent de cette manière.

Alvaro poussé vers la sortie

Réputé pour son tempérament de feu, Alvaro Gonzalez entretient désormais une relation tendue avec la direction de l’Olympique de Marseille, suite à sa sortie médiatique dans la presse espagnole dans laquelle il fustigeait ses dirigeants pour sa relégation brutale. Des critiques qui n’ont pas du tout plu au président marseillais Pablo Longoria et ses équipes. Au vue de cette situation tendue entre les deux parties, le départ du joueur semble inéluctable. Si Valence, Osasuna et Levante aimeraient le rapatrier, un transfert d’Alvaro vers le Golfe est également évoqué ces derniers jours. D'ailleurs, la direction marseillaise travaillerait déjà pour trouver son remplaçant.