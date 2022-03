FC Nantes Mercato : Les Canaris tiennent leur Messi à 0€

Publié par Ange A. le 29 mars 2022 à 08:41

Le FC Nantes pourrait frapper un joli coup du côté du Vietnam. Le FCN serait proche de recruter un crack déjà comparé à Lionel Messi.

Le FC Nantes sur une pépite vietnamienne

Le FC Nantes s’apprête à vivre un mercato assez agité. Révélation de Nantes ces deux dernières saisons, Randal Kolo Muani va notamment quitter le navire. Le longiligne avant-centre de 23 ans va rejoindre les Allemands de l’Eintracht Francfort. L’attaquant nantais s’est déjà engagé jusqu’en juin 2027 avec la formation de Bundesliga. Outre ce départ gratuit, la direction du FCN aurait accordé des bons de sortie à Moses Simon et Ludovic Blas. Alors que des départs sont attendus, le club de l’Erdre entend également se renforcer cet été. Les recruteurs nantais scrutent notamment les championnats exotiques dans ce sens. Aux dernières nouvelles, une pépite vietnamienne devrait rejoindre le FCN au prochain mercato.

Déjà un accord avec le « Messi » vietnamien ?

Le média local Soha assure en effet que le FC Nantes en pince pour Nguyen Quang Hai. Âgé de 24 ans, le milieu offensif a été libéré de son contrat par Hanoi. Surnommé « Messi » dans son pays, cet international vietnamien suscite également l’intérêt d’autres formations en Europe et en Asie. Le FC Bâle serait notamment intéressé par son profil. Mais d’après la source locale, c’est le FCN qui tient la corde dans ce dossier. Un accord entre Nguyen Quang Hai et Nantes aurait déjà été conclu.

Une information que refuse de confirmer le principal intéressé. « Pour le moment, je ne peux rien répondre et j’ai également décidé de ne pas répondre aux médias, car rien n’est encore exact. La presse ou les médias publient des informations, c’est leur affaire, et je ne peux rien confirmer. Point final », a confié le joueur à la presse locale selon les propos relayés par But Football.