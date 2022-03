PSG Mercato : Le père de Di Maria dévoile sa future destination

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 13:12

Libre le 30 juin prochain, Angel Di Maria ne devrait pas prolonger son bail avec le PSG. Le père du joueur de 34 ans s’est exprimé sur son avenir.

L’heure du départ a sonné pour Angel Di Maria

Débarqué en août 2015 en provenance de Manchester United contre un chèque de 63 millions d’euros, Angel Di Maria dispute probablement ses derniers mois sous les couleurs du Paris Saint-Germain. D’après les informations relayées par le quotidien Le Parisien, l’ailier argentin devrait se trouver un nouveau club lors du prochain mercato estival. Si le compatriote de Lionel Messi souhaitait une dernière saison supplémentaire comme le prévoit son contrat signé en mars 2021, la direction du club de la capitale ne verrait pas les choses de la même manière.

En effet, après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, les dirigeants parisiens veulent renouveler partiellement leur groupe en vue de la saison prochaine. Selon le journal régional, Di Maria n’a reçu aucun signe positif de la part du PSG et ne croit plus que ses dirigeants puissent lui proposer une prolongation, même pour une saison. Le milieu de terrain offensif devrait ainsi rebondir chez l’un de ses nombreux courtisans à l’issue de la saison. Mais pour quelle destination ? Le père du numéro 11 parisien a répondu à cette préoccupation.

PSG Mercato : Di Maria veut terminer à Rosario

Après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à Radio La Red, Miguel Di Maria, le père de l'ancien attaquant du Real Madrid (2010-2014), a levé le voile sur les plans de son fils pour la suite de sa carrière. Après avoir quitté son club formateur en juillet 2007 pour rejoindre le Benfica Lisbonne, le protégé de Mauricio Pochettino ambitionne de terminer sa carrière là où tout a commencé pour lui en 2006.

« Angel a l'idée de terminer sa carrière à Rosario Central. J'espère qu'il pourra le faire parce que c'est ce qui lui manque, il est parti d'ici à un très jeune âge et n'a pas assez profité », a déclaré Miguel Di Maria sur les antennes du média argentin, avant d’annoncer la couleur pour l’été prochain. « Je ne sais pas ce qui va se passer avec son avenir, nous n'avons rien. J'aimerais qu'il joue encore 1 ou 2 ans en Europe et qu'il revienne ensuite. Il a une carrière, il prend soin de lui et il peut continuer à jouer », précise le père del Fideo.