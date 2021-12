PSG Mercato : Di Maria annonce la couleur pour son avenir

Publié par Ange A. le 05 décembre 2021 à 05:29

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a encore lâché des indices sur son futur et s’est projeté sur son départ.

Une prolongation de Di Maria dans les tuyaux ?

Arrivé de Manchester United en 2015, Angel Di Maria est aujourd’hui un cadre du Paris Saint-Germain. Si son nom est moins clinquant que ceux qui composent le trio offensif Parisien (Messi, Neymar et Mbappé), le polyvalent ailier n’est pas un joueur moins important de l’effectif parisien. Avec ses 113 offrandes, l’ancien du Real Madrid a déjà écrit sa légende au PSG dont il est le meilleur passeur de son histoire. Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’Argentin aux 118 capes (22 buts) est en fin de contrat à Paris. Pour autant, il ne se fait pas de doute sur son avenir. Il se voit encore renouveler au moins pour une saison.

« Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l’école. Je l'ai dit sur le site internet [du PSG, ndlr], je voudrais partir d’ici par la grande porte, et si je pars c’est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », a-t-il confié au cours d’un entretien à TNT Sports.

Sa prochaine destination après Paris déjà identifiée

Après plus de 15 années sur le Vieux Continent, Angel Di Maria rêve d’un retour au bercail. L’Argentin veut boucler la boucle en effectuant son retour dans son club formateur. « Rosario Central est toujours présent, je l’ai toujours là. L’idéal pour moi serait de prendre ma retraite à Central, d’y aller quand je me sens bien, d’être à mon meilleur pour leur donner tout ce que Central m’a donné », a souligné le joueur du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir si ses vœux se réaliseront dans les prochains mois.