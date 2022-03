FC Nantes Mercato : Après la signature de Fabio, un départ acté au FCN

Publié par ALEXIS le 30 mars 2022 à 12:17

Ça bouge au FC Nantes. Après la signature de Fabio, le club de la Cité des Ducs a annoncé le départ d’un cadre, qui a passé 11 ans sur les bords de l’Erdre.

Le FC Nantes : Johann Sidaner quitte le FCN à l'issue de la saison

Après avoir officialisé la prolongation du contrat de Fabio, mardi, le FC Nantes annonce, ce mercredi, le prochain départ d’un cadre de son organigramme. Dans son message sur son site internet, le FCN a informé du départ de Johann Sidaner, actuel entraîneur du groupe U16 Elite, à l’issue de la saison sportive 2021/2022. Ce dernier souhaite désormais se tourner vers un nouveau projet. Le technicien français était arrivé chez les Canaris en 2011. Il avait été d’abord responsable de la préformation de l’académie des Jaune et Vert. Il a pris ensuite les commandes des effectifs U16 Elite, puis U17 Nationaux, avant de revenir à la tête des U16.

Le passage de Johann Sidaner au FC Nantes a été couronné par un titre de Champion de France en 2019 avec les U17 Nationaux, au terme d’une saison exceptionnelle. « Le FC Nantes tient à remercier Johann pour son professionnalisme, son implication quotidienne durant ces onze saisons passées au Club. Le FC Nantes souhaite également à Johann, tout le meilleur pour la suite », a communiqué le club du président Waldemar Kita.

Sidaner : « Je ressens le besoin de me lancer dans un nouveau projet »

En attendant la fin de la saison et son départ, Johann Sidaner a justifié sa décision de quitter les Canaris. « En accord avec le club, j’ai pris la décision d’arrêter à l’issue de la saison sportive en cours. C’est une décision mûrement réfléchie, une conviction personnelle. J’ai vécu de très bons moments ici et réalisé de très belles rencontres professionnelles et humaines. Aujourd’hui, je ressens le besoin de me lancer dans un nouveau projet. Je tiens à remercier le FC Nantes pour ces onze saisons durant lesquelles j’ai œuvré avec toute mon énergie », a-t-il déclaré.