PSG Mercato : Paris s'attaque à un joyau pour remplacer Di Maria

Publié par Thomas le 30 mars 2022 à 15:29

Alors que la fin d'aventure se rapproche pour Angel Di Maria au PSG, le club de la capitale se serait lancé sur un joyau argentin pour le remplacer.

PSG Mercato : Di Maria, un départ déjà acté dans l’esprit du joueur

La fin est proche pour Angel Di Maria, qui ne prolongera finalement pas d’une saison au Paris Saint-Germain. Malgré une volonté commune du joueur et du club de parapher un nouveau bail dans la capitale, el Fideo quittera bien les Rouge et Bleu à l’issue de la saison, après plus de 7 ans d’aventure. L’attaquant argentin a d’ailleurs commencé à explorer plusieurs pistes pour la saison 2022/2023 et aurait déjà été approché par plusieurs cadors.

Si le FC Séville ou l’Atlético Madrid suivent de près la situation de Di Maria, le joueur de 34 ans pourrait finalement décider de retourner plus tôt que prévu en Argentine, au Rosario Central. « Angel a l'idée de terminer sa carrière à Rosario Central. J'espère qu'il pourra le faire parce que c'est ce qui lui manque, il est parti d'ici à un très jeune âge et n'a pas assez profité », a déclaré en début de semaine le père de l’Argentin, Miguel Di Maria, au micro de Radio La Red. Un départ déjà ancré dans l’esprit de Leonardo qui se rapprocherait de son successeur, du côté de la Serie A.

Paulo Dybala se rapproche du Paris SG

Lui aussi en fin de contrat à la Juventus, Paulo Dybala ne devrait pas s’éterniser à Turin où son club n’est pas parvenu à le prolonger. À la recherche de nouveaux points de chute, la Joya (" le joyau " en espagnol) se rapprocherait du Paris Saint-Germain pour une arrivée cet été. D’après le média Fichajes, les dirigeants franciliens feraient de l’Argentin, le successeur de Di Maria pour les prochaines saisons. Un coup superbe à 0€ pour le PSG qui aurait entamé des négociations la semaine dernière avec les représentants du joueur comme l’indique le journaliste Nicolò Schira ce mercredi.

Leonardo serait un grand fan de Dybala, qui avait de fait été approché par le dirigeant brésilien il y a quelques années. Si le deal n’avait alors pas abouti, l’insider Matteo Moretto précise que l’intérêt du directeur sportif serait toujours intact et qu’une offre pourrait arriver prochainement. Sur ce dossier, l’Inter et l’Atlético Madrid sont aussi bien positionnés, de quoi entrevoir un mercato estival sulfureux.