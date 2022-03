ASSE Mercato : Une cadre de Saint-Etienne se rapproche de la Grèce

Publié par Jules le 30 mars 2022 à 18:59

Beaucoup de Stéphanois seront libres de s'engager là où ils le souhaitent en juin et l'un d'entre eux pourrait quitter l' ASSE pour rallier la Grèce.

ASSE Mercato : Un cadre du vestiaire stéphanois vers l'Olympiakos

L' ASSE qui tente de valider son maintien après une saison assez chaotique, devrait perdre beaucoup de ses joueurs cet été. En effet, de nombreux joueurs de Saint-Etienne sont en fin de contrat et vont donc quitter le Forez. En prenant en compte les prêts et les joueurs arrivés en janvier pour seulement 6 mois, le bail de pas moins de 15 joueurs arrive à expiration prochainement. Parmi eux, Ryad Boudebouz pourrait se trouver une porte de sortie du côté de l'Olympiakos.

D'après la presse grecque, l'Olympiakos serait très intéressé par l'international algérien (25 sélections) et souhaiterait le faire venir en Grèce pour compenser le probable départ de Mathieu Valbuena. Libre de s'engager où il le souhaite et alors qu'aucune négociation ne semble être en cours avec l'AS Saint-Etienne, Boudebouz pourrait donc prendre la route d'Athènes où il pourrait retrouver Yann M'Vila, qu'il a connu à l' AS​SE.

Le transfert de Boudebouz dépend d'un autre ancien vert

Cependant, les choses ne semblent pas si simples pour Ryad Boudebouz qui ne serait que le deuxième choix du club du Pirée. En effet, la priorité du club grec serait de faire venir Rémy Cabella, ancien stéphanois libre de tout contrat depuis son départ de la Russie. Alors que les Athéniens seraient déjà à la lutte avec les Stéphanois pour l'ancien joueur de l'OM, deux joueurs se retrouveraient donc entre Athènes et le Forez.

Reste à savoir lequel de ses deux anciens Montpelliérains sera le plus motivé à l'idée de rejoindre la Grèce cet été. Quoi qu'il en soit, l' ASSE, de son côté, risque d'avoir fort à faire pour reconstruire son effectif après l'hémorragie qui risque de toucher le Forez dans quelques semaines.