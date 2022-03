OL : Coup dur terrible pour Lyon avant Angers SCO !

Publié par Thomas le 30 mars 2022 à 18:29

À quelques jours de la reprise du championnat et du match contre Angers SCO, l' OL a appris une terrible nouvelle concernant l'un de ses joyaux.

OL : Maxence Caqueret s’est blessé à l’entraînement

Dernière ligne droite pour l’Olympique Lyonnais pour la course à l’Europe. Auteur d’une saison décevante marquée par des conflits internes et des résultats sportifs en dents de scie, l’équipe de Peter Bosz voit ses chances de qualification pour une compétition européenne s’amoindrir journée après journée. Opposé à Angers SCO ce dimanche, les Gones ont appris une très mauvaise nouvelle, qui devrait pousser l’entraîneur néerlandais à modifier considérablement ses plans.

Comme le révèle le journal L’Équipe ce mercredi, le milieu de terrain Maxence Caqueret est sorti sur blessure de la séance d’entraînement. Le joyau lyonnais a quitté le groupe prématurément après une douleur contractée au genou. Véritable révélation de la saison chez les Rhodaniens, l’international espoir devrait laisser quelques maux de tête à son coach, notamment à l’approche de la double confrontation contre West Ham en Ligue Europa. D’après la source, le joueur de 22 ans devrait être forfait contre Angers SCO ce dimanche et très vraisemblablement contre les Hammers le jeudi suivant. Un coup dur de taille pour Bosz qui compte les jours à Lyon et qui pourrait rapidement faire ses valises de l’hexagone.

Peter Bosz plus que jamais sur la sellette

Souvent sauvé par ses jeunes talents issus du centre de formation comme Maxence Caqueret, Castello Lukeba ou encore Malo Gusto et Rayan Cherki, l’ancien coach de l’Ajax voit les prochaines échéances de l’ OL déterminantes pour son avenir. D’après Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais et notamment Jean-Michel Aulas, prospecterait déjà pour remplacer le Néerlandais cet été et penserait à trois pointures de Ligue 1.

Si Laurent Blanc fait toujours partie des favoris aux yeux du président de 73 ans, deux autres figures de notre championnat seraient étudiées. Tout d’abord, Julien Stéphan, qui réalise des merveilles cette saison au RC Strasbourg. L’ancien coach du SRFC, habitué à reprendre des équipes en difficulté, pourrait offrir un souffle nouveau aux Gones. En plus du Français, les dirigeants lyonnais pensent à Niko Kovac, libre depuis son licenciement de l’AS Monaco.