Si Bruno Genesio avait l'avantage d'être apprécié dans le vestiaire, Pierre Sage a aussi la côte depuis qu'il a redressé l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Les signaux sont au vert pour Pierre Sage

Pierre Sage en pôle position. Tous les signaux semblent au vert pour l'entraîneur intérimaire de l'Olympique Lyonnais, en poste depuis le 30 novembre dernier sur le banc pour un contrat longue durée. Les résultats de l'équipe sont meilleurs, avec deux victoires consécutives contre Toulouse (3-0) et Monaco (0-1) vendredi. Des victoires qui ont permis au club de quitter provisoirement sa place de lanterne rouge de la Ligue 1, pour celle de barragiste après 16 journées.

Sans même connaître les performances de Lorient (17ème, à 1 point) et Clermont (18ème, à 2 points) qui jouent ce dimanche, John Textor est emballé à l'idée de garder Pierre Sage. Selon Le Progrès, le président de l'OL veut créer de la stabilité au sein de l'effectif. Le mercato d'hiver pourrait finalement être bien calme, l'équipe semblant avoir trouvé la recette du succès. Seuls quelques transferts sont à prévoir, entre les départs d'indésirables et l'arrivée de possibles renforts. Si Bruno Genesio, candidat au poste d'entraîneur, avait l'apport du vestiaire, Pierre Sage a également comblé cet avantage avec un soutien de poids.

Maxence Caqueret encense la méthode de Pierre Sage

Alors que Genesio a laissé de bons souvenirs à Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, Pierre Sage reçoit le soutien de Maxence Caqueret. Le milieu de terrain de 23 ans ne serait pas contre sa prise de fonctions définitive, lui qui affirme à Téléfoot« qu' il nous amène de la sérénité, il nous apporte beaucoup tactiquement ».

Maxence Caqueret justifie son opinion : « Cela se voit sur nos matchs : on est beaucoup plus solide, plus structuré ». Souvent abattu dans les interviews données depuis le début de la saison, le joueur retrouve désormais le sourire. Et il n'y a pas que lui : c'est tout un club qui reprend espoir. L'Olympique Lyonnais n'est « qu'à » 15 points du top 5 de Ligue 1. Le club réduira l'écart à 14 si Lille perd face au PSG ce dimanche soir. Avec un début de saison aussi cauchemardesque, ce serait un miracle. Aux Gones de poursuivre la série pour vivre une belle deuxième partie d'exercice.