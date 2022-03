OL Mercato : Barça, Memphis Depay lâche une première réponse

Publié par Ange A. le 31 mars 2022 à 07:39

Memphis Depay s’est exprimé sur son avenir au moment où il est déjà annoncé sur le départ au Barça. Un retour à l’OL est évoqué.

Memphis Depay confirme son retour en forme

Buteur puis passeur décisif lors des deux matchs des Pays-Bas, Memphis Depay a confirmé son regain de forme. De retour de blessure il y a quelques semaines, l’attaquant néerlandais restait déjà sur deux buts avec le FC Barcelone avant de rejoindre sa sélection. Alors qu’il va retrouver les Blaugranas, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais a annoncé la couleur pour son avenir. Le futur de Depay fait beaucoup parler en Catalogne depuis l’arrivée de Xavi. La tendance serait à son départ du Barça. Un départ auquel ne s’opposerait pas son entraîneur, tant il dispose désormais d’une redoutable armada offensive. Le club catalan s’est considérablement renforcé offensivement cet hiver avec les arrivées d’Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré.

La grande annonce de Depay sur son avenir

Malgré cette farouche concurrence, Memphis Depay se voit s’imposer au FC Barcelone. L’international néerlandais est d’ailleurs le meilleur buteur du Barça cette saison avec ses 10 réalisations (2 passes décisives). « C’est normal qu’il y ait beaucoup de concurrence pour moi, je joue dans le meilleur club du monde. Je me suis blessé à un mauvais moment de la saison et ça fait ch... ! Mais maintenant, je suis en forme et à nouveau heureux. J’ai marqué deux buts. Je dois démontrer que j’appartiens au onze de départ », a lancé l’ancien Lyonnais sur la chaîne néerlandaise Ziggio Sport.

Reste maintenant à savoir si cette sortie va refroidir ses nombreux prétendants. L’Olympique Lyonnais serait notamment dans les rangs pour récupérer son ancien capitaine. Lequel est fortement courtisé en Serie A par la Juventus, Naples ou encore l’AC Milan. En Angleterre, Tottenham serait intéressé par le profil de l’attaquant de 28 ans à qu’il ne reste qu’un an de contrat avec le FC Barcelone.