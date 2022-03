OGC Nice : Face au Gym, le SRFC part avec un net avantage !

Publié par Jules le 31 mars 2022 à 18:52

Alors que l' OGC Nice reçoit le Stade Rennais samedi, Christophe Galtier, le coach du Gym, s'est livré avant ce match crucial.

Galtier : « Rennes est actuellement la meilleure équipe »

Le Stade Rennais est dans une forme étincelante depuis quelques semaines avec cinq victoires de suite. Cela n'a pas échappé au technicien du Gym, Christophe Galtier, qui s'est exprimé sur la bonne série rennaise. Selon lui, le SRFC est " actuellement la meilleure équipe du championnat ". Le coach de l'OGC Nice et donc conscient que ce match s'annonce difficile pour son équipe.

Comme l'explique Galtier, l'OGC Nice veut faire un grand pas vers le podium en prenant des bons points face à l'équipe de Bruno Genesio. Les Aiglons s'attendent à une rencontre très disputée face à l'actuel troisième de Ligue 1. L'enjeu pour l'ancien coach du LOSC est de ne pas tomber dans le piège rennais. " Si on laisse cette équipe évoluer comme elle sait le faire et que l'on tombe dans les pièges où elle peut vous amener, on peut être rapidement en difficulté ", explique le coach niçois qui voit néanmoins le fait de jouer Rennes à domicile comme une " opportunité ".

OGC Nice-SRFC : Une confrontation directe qui vaut chère

Cette opportunité est bien visible au classement. Si l'OGC Nice s'impose, les Aiglons repasseront devant le SRFC au classement, voire devant l'OM, si les Marseillais s'inclinent contre Saint-Etienne. Pour l'entraîneur niçois, il ne s'agit pas d'une rencontre à double tranchant, mais d'une " confrontation directe " qui aura du poids dans cette fin de saison, mais qui ne condamnera pas pour autant le vaincu. Une fin de saison haletante se profile donc avec comme point de départ cette rencontre entre deux grosses équipes du championnat.

Lors de sa prise de parole, le technicien de l'OGC Nice est aussi revenu sur les absents et les joueurs qu'il a à sa disposition. Le coach, qui a récemment bénéficié du soutien de son capitaine, va pouvoir retrouver Melvin Bard qui a repris l'entraînement. Pour les blessés, Morgan Schneiderlin, blessé contre Marseille est indisponible pour ce match tandis qu'Alexis Claude-Maurice a été opéré et devrait rater la fin de saison. Christophe Galtier est revenu sur le retour des internationaux algériens, Atal et Boudaoui qui sont revenus " un peu KO " de la trêve internationale. Rappelons que l'Algérie a laissé passer sa chance de se qualifier à la Coupe du Monde au Qatar avec sa défaite 2-1 contre le Cameroun survenue au bout de la nuit, dans le temps additionnel des prolongations.