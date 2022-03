OGC Nice : Galtier reçoit un gros soutien avant le Stade Rennais

Publié par ALEXIS le 29 mars 2022 à 18:42

À quelques jours du match décisif de l’ OGC Nice contre le Stade Rennais, Dante met en avant l’unité du vestiaire niçois autour de son coach Christophe Galtier.

OGC Nice : Galtier encensé par son capitaine avant le SRFC

L’ OGC Nice (4e) et le Stade Rennais (3e) croisent le fer, samedi, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. L’enjeu de ce match est évidemment la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions 2022/2023. Le Gym a 2 points de moins que le SRFC, avant cette confrontation capitale. Après sa défaite contre l’OM au Vélodrome (2-1) avant la trêve internationale, l’équipe de Christophe Galtier doit gagner pour passer devant celle de Bruno Genesio.

Avant ce rendez-vous, Dante a communiqué sur l’unité du vestiaire des Aiglons autour de son entraîneur Christophe Galtier. « C’est un grand monsieur, il faut le dire. Je n’ai pas besoin de le crier sur tous les toits, c’est lui qui l’a prouvé. Ce qu’il a fait à Saint-Étienne, puis à Lille, et maintenant avec nous, à Nice, c’est remarquable », a-t-il déclaré sur BFM Nice Côte d’Azur.

Dante séduit par la méthode de travail du coach du Gym

Christophe Galtier est arrivé sur le banc de touche de l’ OGC Nice en juin 2021. Il avait remporté la Coupe de la Ligue en 2013 avec l’ ASSE et le titre de champion de France 2021 avec le LOSC. À 9 journées de la fin du champion, son équipe est en course pour décrocher une qualification pour la Champions League. De plus, l’équipe niçoise est la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 23 buts concédés en 29 journées. Le capitaine des Aiglons ne tarit pas d’éloges sur le technicien de 55 ans.

« Le contrôle qu’il a par rapport à son modèle de jeu. Il sait ce qu’il veut, quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, le tout en l’espace d’une seconde. […] C’est quelqu’un avec qui tu auras plaisir de travailler pendant trois, quatre ou cinq ans. Il y a des entraîneurs, tu travailles avec eux deux ans, et il faut que ça s’arrête. Mais lui, tu sens que tu peux vivre longtemps à ses côtés », a-t-il confié. Un soutien qui n’est pas fortuit, surtout pendant la préparation du match contre le Stade Rennais.