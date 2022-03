FC Nantes Mercato : L'Olympiakos fonce sur un préféré de Kombouaré

Publié par ALEXIS le 31 mars 2022 à 20:52

Alors que le FC Nantes tente de prolonger le contrat, Andrei Girotto plaît à l’Olympiakos. Un intérêt qui parasiterait les négociations avec les canaris.

FC Nantes : Andrei Girotto courtisé par l'Olympiakos

Le journaliste de RMC Sport, David Phelippeau, a confirmé des négociations en vue de la prolongation du contrat de Andrei Girotto au FC Nantes. Il a précisé ensuite que « ça bloque » pour le milieu de terrain repositionné en défense centrale. Un blocage qui serait dû aux intérêts de clubs étrangers pour ce dernier. Le compte Twitter MSV Foot croit savoir que l’Olympiakos Le Pirée tente de recruter le Brésilien de 30 ans. Le contrat au FCN de ce dernier est valide jusqu’au 30 juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 4 M€.

Andrei Girotto a débarqué chez les Canaris en août 2017 en provenance de Tombense (Brésil) contre un chèque de 2,3 M€. Au bout de 5 saisons au FC Nantes, il souhaite changer d’air. Le club grec espère le convaincre pour l’attirer à Athènes.

Le FCN va-t-il laisser filer le Brésilien cet été ?

D’après But Football Club, l’Olympiakos est réputé pour bien payer ses joueurs, mieux que ''la plupart des clubs de Ligue 1''. De plus, le club basé dans la capitale est double champion en titre (2020 et 2021) en Grèce et joue régulièrement la Ligue 1 des Champions. La direction de La Légende a donc les moyens et des atouts pour convaincre Andrei Girotto et la direction des Jaune et Vert pour conclure un transfert pendant le mercato d’été prochain.

Sauf que le dernier mot revient au président Waldemar Kita, car si le club de la Cité des Ducs tente de prolonger le bail du polyvalent joueur, c'est qu'il compte sur lui pour les prochaines saisons. Il est donc possible qu'il soit opposé au départ de Girotto, l'un des joueurs préférés d'Antoine Kombouaré, vu qu'il a encore deux ans de contrat au FC Nantes. Cependan, tout pourrait dépendre de l'offre du club 46 fois champions de Grèce.