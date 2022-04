ASSE-OM : Une grosse inquiétude à Marseille avant le choc !

Publié par Timothée Jean le 01 avril 2022 à 05:52

À quelques jours du choc ASSE-OM, l’inquiétude monte à Marseille. L’entraîneur Jorge Sampaoli devrait être privé d’un atout offensif pour ce match.

OM : Jorge Sampali privé d’un attaquant face à l’ASSE ?

Samedi prochain, l’ OM se déplace sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard pour y affronter l’AS Saint-Étienne dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Ce match s'annonce crucial pour ces deux équipes, ayant des objectifs bien distincts. Malgré ses résultats satisfaisants depuis l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc de touche, l’ASSE reste sous la menace d’une relégation en Ligue 2. Barragistes à neuf journées de la fin du championnat, les Verts devront éviter une défaite à domicile afin de s’éloigner de la zone rouge.

De son côté, l’ OM n’a pas le droit à l’erreur. Le club phocéen, sur une série de trois victoires consécutives, devra obtenir un bon résultat face à l’ ASSE dans le but de conserver son statut de dauphin du PSG en championnat. Autant dire tout de suite que cette rencontre sera très palpitante. Un rendez-vous décisif que l’ OM abordera peut-être sans son feu-follet turc, Cengiz Ünder.En effet, Jorge Sampaoli a laissé planer le doute sur la présence de son jeune attaquant face à Sainté. « Ce n'est pas encore clair. Certains sont en train d'arriver en ce moment, c'est pour ça qu'on a déplacé l'entraînement. Ünder va arriver et a joué deux matches. On verra pour samedi, mais cela pourrait être pénalisant pour la suite du championnat », a-t-il confié en conférence de presse. Jorge Sampaoli prendra une décision dans les jours à venir.

Un deuxième forfait à l’Olympique de Marseille

Arrivé lors du dernier mercato estival, Cengiz Ünder s’est très vite imposé à l’ OM. Comptabilisant 11 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres, l’attaquant turc est l’un des joueurs les plus décisifs de l’Olympique de Marseille. Son absence sera un véritable coup dur pour Jorge Sampaoli, déjà privé d’Arkadiusz Milik. L’avant-centre polonais s’est blessé avec sa sélection nationale lors de la trêve internationale et devrait manquer environ deux semaines de compétition.