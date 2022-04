OM Mercato : Longoria défie Aulas pour un futur crack de l’OL !

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2022 à 17:59

Pablo Longoria est très ambitieux pour l’avenir de l’ OM. Le président marseillais serait ainsi sur les traces d’un futur crack de l’OL.

Pablo Longoria veut chiper une pépite de Lyon

À deux mois de la fin de la saison, les différents états-majors s’activent déjà pour le prochain mercato estival. À Marseille, Pablo Longoria et les siens tenteraient notamment de déloger une pépite de Lyon. En effet, selon les informations du portail Foot Mercato, l’Olympique de Marseille serait très intéressé par le profil de Dimitri Bamballi. À seulement 16 ans, le polyvalent milieu de terrain est déjà considéré comme un futur crack à son poste.

Disposant de l’un des meilleurs centres de formation au monde, l’Olympique Lyonnais ambitionne forcément de conserver son joyau français, mais l’ OM serait déterminé à tout mettre en oeuvre afin de convaincre le jeune homme à venir grandir rapidement sur la Canebière. Cependant, le média sportif précise que Longoria et les Marseillais ne sont pas les seuls à être sous le charme de Dimitri Bamballi.

OM Mercato : Dimitri Bamballi déjà très courtisé

À l’instar de Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Anthony Martial, Willem Geubbels ou encore Amine Gouiri, l’Olympique Lyonnais continue de former des talents qu’il ne parvient toujours pas à retenir. Aujourd’hui, l’Europe tape à nouveau à la porte de Jean-Michel Aulas pour Dimitri Bamballi. En France, outre l’Olympique de Marseille, le FC Nantes et l’OGC Nice seraient également positionnés afin de récupérer le jeune milieu offensif de l’OL. Toujours selon Foot Mercato, à l’étranger, le RB Leipzig, qui a un très gros réseau de recruteurs en France, envisagerait aussi de s’offrir les services de Bamballi.

Et aux dernières nouvelles, la Juventus Turin surveillerait attentivement la situation du jeune protégé de Jean-Michel Aulas. Du côté de Lyon, la direction des Gones serait plutôt sereine sur ce dossier puisque depuis plusieurs semaines déjà des négociations sont en cours entre les deux parties et la tendance irait clairement à une signature du premier contrat professionnel avec une intégration chez les U19 et la réserve lyonnaise pour Dimitri Bamballi.