Man United Mercato : Un miraculé pour remplacer Paul Pogba ?

Publié par Jules le 04 avril 2022 à 14:59

À la peine en Premier League ces derniers temps, Man United voudrait se renforcer et aurait ciblé un miraculé du football.

Man United Mercato : Les Red Devils en pincent pour un milieu de terrain

Actuellement 7e de Premier League après un match nul contre Leicester ce week-end (1-1), Man United va devoir se renforcer cet été pour éviter de revivre une nouvelle saison de galère. Pour ce faire, les Red Devils visent un joueur que l'on ne croyait pas revoir à un tel niveau un jour, Christian Eriksen. Victime d'un malaise cardiaque en plein milieu d'un match du Danemark à l'Euro 2020, le joueur s'est parfaitement relancé avec Brentford et enchaîne les prestations de très haut niveau, au point d'envisager un retour dans un top club.

Ainsi, Manchester United qui devrait perdre Paul Pogba cet été, pourrait tenter de recruter le milieu de 30 ans qui a incroyablement remonté la pente depuis le drame qui l'a touché lors du dernier Euro. Arrivé le 31 janvier à Brentford, le joueur a depuis joué 4 rencontres pour un but et une passe décisive. Un bilan plus que correct pour celui qui n'avait pas rechaussé les crampons depuis plus de 7 mois.

Manchester United n'est pas seul sur le dossier

En plus de l'intérêt de Man United pour l'international dannois (111 sélections), le Daily Mail révèle que d'autres clubs de Premier League seraient intéressés à l'idée de faire venir Christian Eriksen. Le joueur, qui n'a signé qu'un contrat court avec Brentford, sera libre dès le mois de juin et pourra donc s'engager là où il le souhaite à l'issue de la saison.

Parmi les courtisans annoncés par le média anglais, son ancien club, Tottenham, serait l'un des principaux concurrents à Man United pour le Danois. Par ailleurs, Eriksen devrait également recevoir une offre de prolongation de la part des dirigeants de Brentford dans les prochaines semaines. À voir quel choix fera le milieu de terrain pour son avenir.