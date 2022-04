PSG Mercato : Pogba arrive, la date de l’officialisation connue !

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 21:52

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est fortement pressenti au PSG. Mais l’officialisation du milieu français devrait encore attendre.

Paul Pogba prêt à dire oui au Paris SG ?

D’après les informations du journaliste italien, Gianluca Di Marzio, Paul Pogbane va pas poursuivre son aventure avec Manchester United. En effet, lors d’une interview accordée à Wett Freunde, le spécialiste mercato de Sky Italia a confirmé les envies de départ de l’international français.

« Je sais que Manchester United aimerait le garder. Ils attendent la signature d'un nouvel entraîneur avant de prendre une décision. Peut-être que le nouvel entraîneur veut qu'il soit au centre du nouveau projet. Ensuite, ils essaieraient de prolonger son contrat. Mais pour le moment, Paul préfère un changement, je pense. Il écoutera les offres de la Ligue 1 et de la Liga », a expliqué le journaliste italien.

De retour en Angleterre en 2106, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin se dirige tout droit vers un départ gratuit pour rejoindre probablement le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Et l’officialisation de son arrivée ne devrait pas intervenir avant cette date.

Pogba Pogba et le PSG, enfin l’heure du mariage ?

Libre le 30 juin prochain, Paul Pogba serait disposé à entendre les propositions offres du Paris Saint-Germain et les deux parties pourraient très bien parvenir à un accord puisqu’il existe un intérêt réciproque entre le numéro 6 des Red Devils et le club de sa ville natale. Toutefois, Di Marzio ne s’attend pas à une officialisation avant l’été prochain.

« L'année dernière, toutes les nouvelles signatures ont été annoncées en juin ou après l'Euro. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour annoncer des transferts. Le plus important, c'est que les clubs et les joueurs trouvent la bonne solution. Il est difficile pour les clubs d'annoncer des signatures comme celles-ci alors qu'il y a encore tant d'enjeux dans les championnats et les différentes coupes », a-t-il confié.

Affaire à suivre donc…