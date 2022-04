ASSE : Dupraz acte deux renforts en attaque à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 04 avril 2022 à 18:29

Au lendemain de la douloureuse défaite contre l'OM, l' ASSE a vu son effectif s'agrandir à l'entraînement avec le retour de deux éléments importants.

ASSE : Après l'OM, deux retours bienvenus à Sainté

Coup d’arrêt pour l’AS Saint-Etienne. Auteur d’un début d’année 2022 en trombe, les hommes de Pascal Dupraz ont connu leur premier revers à Geoffroy-Guichard depuis le mois de février. Surpassés par une équipe phocéenne conquérante, les Verts ont perdu des points précieux dans la course au maintien. 18e au classement et à seulement 4 points des deux derniers relégables, le club ligérien aura fort à faire ces prochains mois pour redresser la barre et ne pas s’enliser dans une crise sportive inédite.

Pour ce faire, Pascal Dupraz pourra compter sur deux retours importants en attaque. Comme annoncé par le compte officiel de l’ ASSE ce lundi, Wahbi Khazri et Romain Hamouma ont repris l’entraînement ce matin, eux qui étaient forfaits pour le choc contre l’ OM ce week-end. Un retour progressif pour les deux buteurs stéphanois qui devraient être aptes pour le match contre le FC Lorient dans quelques jours. L’international tunisien et meilleur buteur des Verts s’était blessé en sélection durant la trêve internationale, le privant de la double confrontation contre le Mali. Romain Hamouma avait quant à lui subi une rechute après le match contre Paris le 26 février.

Pascal Dupraz rassure après la défaite

Les journées sont comptées pour Pascal Dupraz et ses joueurs. À sept matches de la fin de la saison, l’ ASSE devra réaliser un sans-faute pour se maintenir, à commencer par le duel contre les Merlus ce week-end (où seulement un petit point les séparent au classement). Malgré la tristesse d’après-match ce dimanche, l’entraîneur des Verts a tenu à remobiliser ses troupes et rassurer les supporters. " Nous reprenons l’entraînement dès demain. Nous allons faire en sorte de redevenir un peu plus pertinents défensivement. On attaquera mieux lorsqu’on défendra mieux. On va revoir notre copie et surtout, on ne va pas paniquer. On n'est ni derniers, ni avant-derniers, ni décrochés ", a tenu à rappeler Pascal Dupraz après ASSE-OM.