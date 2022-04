ASSE : Grosse précision sur la blessure de Khazri, forfait contre l’OM

Publié par Ange A. le 01 avril 2022 à 06:52

Touché aux ischio-jambiers, Wahbi Khazri sera absent lors de ASSE – OM ce samedi. Le Tunisien pourrait manquer d’autres rendez-vous.

Vers une longue absence de Wahbi Khazri ?

L’AS Saint-Étienne joue gros ce samedi avec la réception de l’Olympique de Marseille. Ce choc des extrêmes compte pour la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’ ASSE pointe à la 18e place et est donc barragiste avant de croiser le fer avec l’OM, actuel dauphin du PSG. Pour ce rendez-vous décisif dans sa course au maintien, Saint-Étienne ne pourra pas compter sur Wahbi Khazri. Le capitaine stéphanois est touché aux ischio-jambiers. Le Tunisien a d’ailleurs manqué la dernière trêve internationale qui a vu son pays valider son billet pour le Mondial au Qatar.

Forfait contre Marseille, Khazri pourrait également manquer la prochaine rencontre des Verts. Le Progrès indique que l’attaquant de 31 ans sera éloigné des terrains pendant 10 à 15 jours. L’attaquant stéphanois reste donc incertain pour le déplacement sur la pelouse du FC Lorient lors de vendredi prochain. Il est surtout espéré pour la réception de Brest le 16 avril.

L’ ASSE tient le remplaçant de Khazri contre l’ OM

Une longue absence de Wahbi Khazri serait un coup dur dans cette dernière ligne droite. Auteur de 9 buts et d’une passe décisive, le Tunisien est une nouvelle fois le Stéphanois le plus décisif cette saison. Son capitaine forfait, Pascal Dupraz devrait aligner un renfort hivernal contre l’Olympique de Marseille. Arrivé en prêt cet hiver en provenance d’Antalyaspor, Enzo Crivelli devrait vivre son baptême de feu au Chaudron. L’attaquant passé par Caen et Bordeaux n’a pas encore étrenné le maillot de l’ ASSE depuis sa signature en janvier. La faute à des pépins physiques.

À noter que contre Marseille, Saint-Étienne devra également composer sans Romain Hamouma. Opéré au poignet, l’avant-centre est jugé trop juste pour reprendre sa place. En revanche, le milieu camerounais Yvan Neyou est espéré pour cette rencontre.