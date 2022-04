PSG Mercato : Avant Mbappé, le Paris SG va signer un crack en attaque

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 12:39

L'été du PSG risque d'être agité. Alors que tous les efforts sont mis en place pour prolonger Kylian Mbappé, le Paris SG devrait en amont signer un joyau.

PSG Mercato : La signature d’une pépite bientôt officialisée

Après son revers retentissant contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait connaître une révision de son effectif. Alors que de nombreux joueurs sont attendus pour prendre la porte à l’issue de la saison, comme Angel Di Maria ou Julian Draxler, d’autres, en revanche devraient bénéficier de plus de temps de jeu, notamment les jeunes promesses du club.

Pointé du doigt pour sa gestion calamiteuse de ses joueurs issus de son centre de formation, le PSG semble avoir changé son fusil d’épaule, offrant un protagonisme plus conséquent à ses cracks. Par peur de les voir partir et briller ailleurs, le club de la capitale prévoit de rapidement prolonger ou signer certains jeunes talents et se rapproche d’un superbe coup au poste de milieu offensif. Comme le révèle France Bleu Paris, Leonardo travaille actuellement sur la signature en pro du prometteur Ismaël Gharbi, apparu à deux reprises cette saison en Coupe de France. Le joyau de 17 ans est très surveillé en Europe mais devrait bel et bien s’engager chez les Rouge et Bleu sur le long terme.

Le directeur sportif brésilien prévoit de lui faire signer son premier contrat professionnel avant la fin de la saison, lui qui termine son contrat cet été au Paris SG. À la fois technique et doté d’une vision de jeu au-dessus de la moyenne, Ismaël Gharbi est notamment visé par Liverpool et Chelsea en Premier League.

Xavi Simons également proche de prolonger

Dans sa volonté de miser sur l’avenir, le PSG va mener une opération prolongation de ses intouchables ces prochains jours. Si Marquinhos ou Marco Verratti sont sous le coup d’une prolongation, le Paris SG devrait avant boucler l’extension de contrat de Xavi Simons. La sensation néerlandaise, passée par les rangs du Barça, aurait changé de position ces derniers temps, choisissant de rester dans la capitale malgré un faible temps de jeu. Le milieu de 18 ans devrait ainsi voir son aventure prolongée au Paris Saint-Germain, avec la garantie de plus de temps de jeu la saison prochaine. Une opération d’envergure se met ainsi en place avant la potentielle prolongation de Kylian Mbappé, grand objectif de Nasser Al-Khelaïfi cet été.