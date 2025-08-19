Mercato : L’OM sur le point de vendre, l’AS Rome renchérit !

L’OM devrait se séparer de Jonathan Rowe en cette fin de mercato. Alors que Bologne a dégainé en premier, l’AS Rome a renchérit en vue de rafler la mise dans ce dossier.

Mercato OM : L’AS Rome devance Bologne pour Jonathan Rowe

Jonathan Rowe vit peut-être ses derniers jours à l’Olympique de Marseille. Il a été écarté du groupe suite à son altercation avec Adrien Rabiot. Les deux hommes étaient absents à l’entraînement de ce mercato. Leur retour en équipe première reste indéterminé. La direction de l’OM serait même prête à se séparer de l’attaquant anglais avant la fermeture du mercato.

Lire aussi : Mercato : L’OM secoué, Rowe reçoit une offre surprise !

Cette ouverture, couplée à sa mise à l’écart, a rapidement alerté ses nombreux prétendants. Notamment en Serie A où Jonathan Rowe est au cœur d’une lutte acharnée entre l’AS Rome et Bologne. Les Rossoblu ont récemment transmis une offre pour son transfert. Même si le montant exact de proposition n’a pas filtré, Bologne semblait en pole position sur ce dossier. Avant que la Rome ne décide de contre-attaquer.

Une vente pour financer une arrivée à Marseille

L’AS Rome est revenue à la charge pour Jonathan Rowe avec de nouveaux arguments financiers. Le journaliste Orazio Accomando assure en effet que les Romains ont renchéri avec une offre proche de 15 millions d’euros. Même si cette somme est encore inférieure aux 20 millions d’euros espérés par l’OM, elle pourrait permettre aux Olympiens de réaliser une belle vente en cette fin de mercato.

À voir

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma s’en va à Manchester City

Lire aussi : OM : L’incroyable scène de la bagarre entre Rabiot et Rowe !

Plus important encore, une vente de Jonathan Rowe donnerait à l’OM la marge de manœuvre nécessaire pour financer sur ses propres cibles en attaque. La piste menant à Edon Zhegrova (LOSC) est toujours étudiée en interne. Quoi qu’il en soit, l’ancien attaquant de Norwich City semble se diriger vers un transfert en Italie.