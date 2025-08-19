Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma s’en va à Manchester City

À moins de deux semaines de la clôture du mercato estival, les choses se précisent pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Devenu indésirable au PSG, le gardien de but italien se dirige inéluctablement vers un transfert à Manchester City.

Mercato PSG : Man City optimiste pour Gianluigi Donnarumma

Faute d’accord avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, Gianluigi Donnarumma s’apprête à rejoindre les rangs d’un autre grand club européen qui pourrait être Manchester City.

Déjà d’accord avec le portier de 26 ans sur les termes d’un bail longue durée assorti d’un salaire nettement supérieur à ce qu’il touchait à Paris, les Citizens ont entamé des négociations avec les dirigeants parisiens pour trouver un terrain d’entente sur le montant de l’indemnité de transfert.

À voir

Mercato : L’OM face à un scénario cauchemar avec Rabiot !

Lisez aussi : Mercato PSG: Accord entre Gianluigi Donnarumma et Man City ?

Selon différentes sources concordantes, l’opération pourrait se régler pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros. Ces dernières heures, il est même question d’un accord complet entre Donnarumma et Manchester City. L’international italien remplacera le Brésilien Ederson, qui devrait s’engager avec Galatasaray dans les jours à venir.

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano affirme que le club anglais « reste optimiste quant à la signature de Gianluigi Donnarumma. Les négociations avec le Paris Saint-Germain sont en cours. L’accord dépend du transfert d’Ederson à Galatasaray, les négociations sont en cours, mais pas encore finalisées. » Sauf énorme revirement, l’ancien joueur de l’AC Milan va découvrir la Premier League dès cette saison. D’ailleurs, le numéro 1 parisien est un vieux rêve de Pep Guardiola.

Pep Guardiola attend Donnarumma depuis longtemps

Une vente d’Ederson permettrait à Manchester City de signer Gianluigi Donnarumma. Au micro de DAZN Espagne, Fabrizio Romano a confirmé que l’intérêt des Skyblues est « très concret » pour le dernier rempart du Paris SG. Le spécialiste mercato assure également qu’il y aurait déjà eu une « réunion » entre la direction mancunienne et les représentants de l’Italien.

À voir

ASSE Mercato : Un détail bloque le départ de Batubinsika

Lisez aussi : Mercato PSG: Luis Enrique prévient déjà Gianluigi Donnarumma

Romano ajoute que l’intérêt de Pep Guardiola pour Donnarumma ne date pas de maintenant, puisque le technicien espagnol « l’attend depuis longtemps. » Initialement, le projet de Guardiola était de récupérer Gigio librement à l’issue de son engagement avec le Paris Saint-Germain à l’été 2026.