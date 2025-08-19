ASSE Mercato : Un détail bloque le départ de Batubinsika

Indésirable à l’ASSE, Dylan Batubinsika n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied à 12 jours de la fermeture du mercato. Des intérêts existent pourtant pour le défenseur.

ASSE : Batubinsika a des touches en Grèce, en Israël et dans le Golfe

Poussé vers la sortie de l’ASSE depuis la fin de la saison dernière, Dylan Batubinsika est toujours un joueur du club stéphanois. Son contrat est valide jusqu’au 30 juin 2026, mais il n’entre plus dans les plans d’Eirik Horneland. Écarté du groupe professionnel des Verts, il a effectué sa préparation physique individuelle en Belgique, puis à Algarve au Portugal cet été. Le défenseur central entretient ainsi sa forme en attendant son départ du Forez.

Un départ qui se complique pour le numéro 21 de l’AS Saint-Etienne, alors que le mercato tire vers sa fin. En effet, il ne veut pas rejoindre un championnat exotique, alors qu’il a des prétendants dans le Golfe. Dylan Batubinsika est également visé par le Panathinaïkos en Grèce, Anderlecht en Belgique et le Hapoël Tel Aviv en Israël.

Mercato : Panathinaïkos et Anderlecht refusent de s’aligner sur la demande de l’ASSE

Cependant, aucun des clubs ne veut s’aligner sur la demande des dirigeants de Kilmer Sports Ventures, selon Le Progrès. « La situation peine à se décanter pour Batubinsika, Anderlecht comme le Panathinaïkos n’étant pas prêts à payer l’indemnité de transfert espérée par l’ASSE, quand lui n’envisage pas de rallier les pays du Golfe », a fait savoir le quotidien régional, sans préciser le montant exigé par la Direction Stéphanoise.

Pour rappel, l’international Congolais (10 sélections) a signé à l’AS Saint-Etienne en juillet 2023. Selon le site internet spécialisé, Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est estimée à 1,2 million d’euros.