OL : Décision de Bosz sur la recrue Tetê en vue de West Ham

Publié par ALEXIS le 07 avril 2022 à 00:39

La nouvelle recrue de l’ OL, Tetê, va débuter sur le banc de touche, jeudi, contre West Ham en Ligue Europa. Peter Bosz a pris cette décision, ce mercredi.

OL : Tetê ne sera pas titulaire contre West Ham

Recruté la semaine dernière en provenance du Chakhtar Donetsk (en Ukraine), Tetê a marqué son premier but avec l’ OL dès sa première apparition sous le maillot des Gones contre Angers SCO. Peter Bosz ne compte pourtant pas le lancer dans le onze de départ contre West Ham, jeudi (21h) en quarts de finale aller de la Ligue Europa. Lors de la conférence de presse d’avant-match, ce mercredi à Londres, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a certes apprécié l’entrée en jeu de l’ailier droit en Ligue 1, mais ce dernier ne sera pas titulaire contre les Hammers en Coupe d’Europe.

« Tetê ne pouvait pas mieux faire ! Marquer dès ses premières minutes, c’est pas mal », a apprécié Peter Bosz, avant de livrer la décision prise pour la recrue de l’OL. « Tetê ne s’est pas entraîné avec le groupe si souvent. Il a joué quinze minutes lors du dernier match, mais les entraînements vont l’aider à être titulaire et à jouer 90 minutes. Ce ne sera pas possible demain », a-t-il justifié. Pour rappel, le Brésilien de 22 ans s'est engagé avec le club rhodanien le jeudi 31 mars 2022, soit il y a seulement six jours.

Le Brésilien déjà décisif en Ligue 1

Tetê a débarqué à l’ OL après la fermeture du mercato hivernal grâce une autorisation de la FIFA, en raison de la guerre de la Russie en Ukraine. Il s’est engagé avec le club de Ligue 1, sous la forme d’un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat. Lors de la victoire de Lyon sur Angers SCO, dimanche dernier, il avait marqué le 3e but des Lyonnais (3-2, 80e), seulement deux minutes après son entrée sur le terrain et sur l’un de ses premiers ballons.