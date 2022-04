ASSE : Vente, un énorme chamboulement annoncé chez les Verts

Publié par Ange A. le 07 avril 2022 à 08:39

Malgré leur volonté de retrait de l’ ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer peinent à trouver un repreneur et réservent une surprise.

Grosse surprise pour la vente de l’ ASSE

Un temps intéressé par le rachat de Saint-Étienne, 777 Partners se dirige vers le Red Star. Le fonds américain est entré en négociations exclusives avec le club francilien. Une triste nouvelle pour les supporters de l’ ASSE qui attendent un nouveau propriétaire depuis l’annonce du retrait de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Depuis un an, les deux hommes ont fait part de leur intention de quitter la présidence du club. Mais jusqu’ici rien n’a changé. Les deux co-présidents peinent à trouver une offre de reprise sérieuse. Aux dernières nouvelles, ils auraient changé d’avis concernant la vente de Saint-Étienne. But Football révèle que la cession des Verts ne serait plus d’actualité.

Un nouvel actionnaire attendu par Caïazzo et Romeyer

D’après le média en ligne, les deux dirigeants stéphanois optent désormais pour l’arrivée d’un nouvel actionnaire minoritaire. « C’est ce que souhaiterait le duo Caiazzo-Romeyer aujourd’hui, plus si désireux que ça de céder ses parts, semble-t-il. Sa volonté serait d’accueillir un actionnaire capable de les rejoindre, d’aider le club à avoir un budget plus important. De l’intégrer, et éventuellement de lui passer la main, plus tard », explique la source. Laquelle souligne que le board stéphanois attend le coup de pouce de la LFP cet été, soit 33 millions d’euros issus du nouveau partenariat avec CVC Capital. Outre cette manne, des départs et des ventes devraient permettre au club de disposer d’une meilleure situation financière.

Avec ces révélations, le dossier de vente de l’AS Saint-Étienne serait donc clos malgré les récentes assurances de Jean-François Soucasse. Sur les antennes de RTL, le président exécutif de l’ ASSE affichait son enthousiasme dans ce dossier. « Je suis persuadé qu’une nouvelle page va s’ouvrir. Avec son centre de formation, avec Loïc Perrin à la tête de ce projet, je crois que Saint-Étienne est doté de nombreux atouts », confiait notamment le dirigeant stéphanois.