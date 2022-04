ASSE : Une confirmation tombe sur la vente de Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 03 avril 2022 à 11:15

Jean-François Soucasse a fait le tour de l’actualité de l’ASSE. Le dirigeant a fait une annonce concernant la vente de Saint-Étienne.

De nouveaux indices sur la vente de Saint-Étienne

Un an après l’annonce de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, l’AS Saint-Étienne n’a toujours pas changé de propriétaire. Faute d’offre satisfaisante, la vente de Saint-Étienne traîne. Pour autant, Jean-François Soucasse reste enthousiaste quant à l’issue de ce dossier. Le président exécutif de l’ASSE est certain qu’un nouveau propriétaire va débarquer. « C’est un club dynamique qui évolue et qui veut se donner des atouts dans ce monde post-covid […] Saint-Étienne a dû retourner un modèle économique. Ce qui me rend optimiste. Je suis persuadé qu’une nouvelle page va s’ouvrir. Avec son centre de formation, avec Loïc Perrin à la tête de ce projet, je crois que Saint-Étienne est doté de nombreux atouts », a expliqué le dirigeant stéphanois sur les antennes de RTL.

Dupraz, Perrin, les grandes annonces pour le mercato

Comme l’indique Jean-François Soucasse, Loïc Perrin devrait rester coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne. Un vœu déjà émis par l’ancien capitaine stéphanois dans un récent entretien sur France Bleu. « On verra ce qu’il se passera mais oui je me projette à rester », confiait-il. Alors qu’il pousse pour le maintien de Perrin, le président de l’ASSE n’a pas encore tranché concernant l’avenir de Pascal Dupraz. Le contrat de l’entraîneur des Verts expire cet été. Pour le dirigeant stéphanois, l’heure n’est pas encore à la prolongation de Dupraz. « On se connait tous suffisamment pour savoir que le moment n’est pas venu d’avoir cette discussion. Les discussions auront lieu une fois que le maintien sera acquis », a souligné Soucasse.

Dans sa sortie, Jean-François Soucasse a également annoncé la couleur pour le prochain mercato. Il sera notamment question d’« éviter de vendre [leurs] meilleurs joueurs » cet été.