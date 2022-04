PSG Mercato : Neymar s’en va, trois grosses offres dans les tuyaux ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2022 à 09:21

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Neymar pourrait quitter le PSG cet été. Trois clubs pourraient passer à l’action pour le récupérer.

Le Paris SG veut se séparer de Neymar cet été

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Neymar pourrait s’arrêter l’été prochain. Après une nouvelle grosse humiliation en Ligue des Champions, le club de la capitale pourrait connaître un profond chamboulement au niveau de son effectif. Trop souvent absent lors des grands rendez-vous des Rouge et Bleu, l’international brésilien de 30 ans pourrait obtenir un bon de sortie à l’issue de la saison en cas d’offre jugée suffisante.

En effet, selon les renseignements du quotidien L’Équipe, « si l’actionnaire décide de redéfinir le projet du club, en l’axant vers moins de bling-bling, il n’est pas exclu de voir le PSG favoriser un départ de ses deux stars sud-américaines. » De son côté, le journaliste Romain Molina assure que « le Qatar veut dégager Neymar ! »

Une tendance désormais confirmée en Espagne par La Cuatro, qui explique que si Kylian Mbappé accepte de parapher un nouveau bail, il deviendra alors le joueur le mieux payé de l’effectif parisien et cela pousser au départ de Neymar, les relations entre les deux hommes n’étant plus aussi bonnes qu’au début de leur arrivée dans la capitale. Et pour accueillir l’ancien milieu de terrain offensif du Barça, deux destinations de dessineraient déjà.

PSG Mercato : Neymar entre l’Angleterre et la MLS

En effet, d’après les informations de Todo Fichajes, deux franchises américaines auraient pris des renseignements sur la situation de Neymar et pourraient donc transmettre des offres conséquentes au Paris Saint-Germain. Le média espagnol précise qu’il s’agit de l’Inter Miami de David Beckham et du Los Angeles Galaxy. Les deux formations de la MLS discuteraient même déjà avec les représentants du numéro des Rouge et Bleu en vue d’un transfert dès cet été.

La nouvelle superpuissance financière de la Premier League, Newcastle, serait également positionnée pour tenter d’arracher la signature de Neymar. En cas de départ, le coéquipier de Lionel Messi aurait plus de chance de débarquer en Angleterre puisque les Magpies seraient prêts à répondre favorablement à ses exigences financières pour arracher son « oui. »

Affaire à suivre donc…