LOSC Mercato : Un nouveau Ben Arfa signalé chez les Dogues ?

Publié par Ange A. le 10 avril 2022 à 02:35

LOSC : Au moment où Ben Arfa s’apprête à plier bagages, une autre pépite ne devrait plus arborer la tunique lilloise cette saison.

LOSC : Encore un cas Ben Arfa à Lille ?

Le Lille OSC devrait terminer la saison sans Hatem Ben Arfa. Les tensions sont vives entre le milieu offensif et le staff du LOSC. Le milieu de 35 ans est notamment en froid avec son entraîneur Jocelyn Gourvennec et le président Olivier Létang. Réagissant à une récente sortie de son coach, l’ancien international tricolore n’a pas hésité à traiter les deux hommes de « tordus ». Suite à son nouveau coup de gueule, Ben Arfa a été mis à pied par sa direction et son départ semble imminent. La recrue hivernale ne figure pas dans le groupe de Lille pour le déplacement Angers. Il ne devrait plus même arborer le maillot lillois. Comme Jocelyn Gourvennec, Stéphane Pichot s’agace du comportement de l’une de ses pépites. L’entraîneur de la réserve des Dogues a tranché au sujet de José Bica.

Lourde sentence prononcée contre José Bica

Le technicien nordiste a de nouveau pesté contre la récente expulsion de son prolifique buteur. L’attaquant portugais devient coutumier du fait puisque qu’il enchaîne les problèmes disciplinaires. Lassé par la dernière exclusion de José Bica lors de la défaite contre l’US Maubeuge (0-1), Stéphane Pichot ne semble plus compter sur son jeune attaquant. « Je n’en parle même pas. Il sort d’une mise à pied… Il ne comprend pas. C’est lui en particulier que je cible dans mes propos en parlant d’individualité. Il l’a encore montré ce soir. Je pense que sa saison est terminée, tout simplement ! », a lâché le technicien selon les propos relayés par Le Petit Lillois.

L’absence de José Bica sera un coup dur pour le Lille OSC. Le jeune buteur du LOSC compte notamment 3 buts en 6 matchs de Youth League cette saison. Reste à savoir si cette décision aura un impact sur l’avenir du Lusitanien, encore sous contrat jusqu’en 2025.