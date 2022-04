LOSC Mercato : Ben Arfa mis à pied, il clashe encore Gourvennec !

Publié par Thomas le 08 avril 2022 à 16:29

Ecarté du groupe professionnel après son altercation avec Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa s'en est une nouvelle fois pris au coach du LOSC.

Gourvennec : " Je n'avais jamais vu ça de toute ma carrière "

Le chaos est total à Lille, après la mise à l’écart d’Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif français, qui avait tenu des propos jugés inacceptables après la rencontre contre Bordeaux le week-end dernier, semble bel et bien se diriger vers une résiliation de contrat. Dans la foulée du nul décevant concédé contre la lanterne rouge de Ligue 1, l’ancien joueur du PSG avait reproché à son coach ses choix tactiques et son manque de fond de jeu. " On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n’est pas Guingamp ici ! ", avait lancé Ben Arfa.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec est longuement revenu sur cette altercation, sans jamais mentionner le nom de Ben Arfa. " Un joueur a eu un comportement inapproprié à l'intérieur du vestiaire juste après le match. C'était difficilement compréhensible pour moi vu que j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur. Le président a une règle : on ne touche pas au club, à l'équipe, à l'entraîneur ", a expliqué l’ancien coach de l’En avant Guingamp.

Répondant à la question d’un journaliste, Jocelyn Gourvennec a aussi évoqué le manque d’éthique du milieu offensif lillois, indiquant ne jamais avoir vécu ce genre de situation depuis ses débuts dans le foot. " Il peut y avoir des problèmes dans tous les corps de métier. Après, il peut (aussi) y avoir des coups tordus. Ce n'est pas pour ça qu'il faut l'être (tordu). Chacun fait comme il veut, met l'éthique qu'il veut... J'ai démarré à 16 ans. Il y a 15 jours, j'ai eu 50 ans. Et pendant ces 34 ans, je n'avais jamais vu ça de toute ma carrière. "

LOSC Mercato : Ben Arfa répond froidement à Gourvennec

Ni une ni deux, il n’en fallait pas plus pour réveiller l’intenable Ben Arfa. Le joueur du LOSC a répondu à son entraîneur via Instagram, critiquant son "incompétence" et celle du président Olivier Létang. " Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus Toi ton problème c’est l’incompétence #allezlelosc On joue pas la relégation ", a écrit HBA sur le réseau social. De quoi acter encore plus son départ du nord de la France, d'autant que le vestiaire lillois forcerait également le départ de l'international tricolore.

Le joueur mis à pied

Ce vendredi, la direction lilloise a décidé de mettre officiellement à pied Ben Arfa, qui sera convoqué dans les prochains jours pour un entretien préalable. D'après RMC Sport, " la rupture juridique entre le joueur et son club est donc désormais établie ", son limogeage du club champion de France n'est plus qu'une question de temps. Une triste fin pour un joueur qui était arrivé à la surprise générale chez les Dogues fin janvier, et sur qui beaucoup d'espoirs étaient placés.