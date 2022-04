PSG Mercato : La sortie virulente de Mbappé après Clermont

Publié par Ange A. le 10 avril 2022 à 07:05

PSG Mercato : Kylian Mbappé a lâché une réponse sans ambages au sujet de son avenir après son nouveau récital contre Clermont.

PSG Mercato : Mbappé botte en touche pour son futur

Après son carton contre le FC Lorient (5-1), le Paris Saint-Germain a remis ça ce samedi sur la pelouse de Clermont. Porté par son trio offensif, le PSG a étrillé le promu (6-2). Après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a été relancé sur la question de son avenir. Après le match contre les Merlus, l’attaquant parisien avait admis que de « nouveaux éléments » pourraient conduire à la prolongation de son contrat avec Paris. Outre le capitanat la saison prochaine, le club francilien lui proposerait 150 millions d’euros de prime à la signature et un salaire annuel de 40 millions. Relancé sur son futur après la rencontre, l’ancien monégasque n’a pas caché son agacement. « J’ai déjà répondu à ça », a-t-il lâché au micro de Canal Plus.

Un énorme regret avec Paris cette saison

Peu disert concernant son avenir, Kylian Mbappé s’est montré loquace au sujet de la performance du soir. Auteur d’un triplé, l’attaquant de 23 ans est satisfait de son entente avec Lionel Messi et Neymar Jr. Il regrette juste que cette complicité ne s’affiche qu’en fin de saison. Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain va se contenter d’un dixième sacre en Ligue 1. « On continue notre route vers le dixième titre. On est plus très loin […] C’est dommage que ça n’arrive que maintenant, il y a eu pas mal de circonstances, d’événements qui ont retardé les choses. Mais on sent que c’est trois joueurs de qualité, on essaie d’aider l’équipe maintenant », a-t-il indiqué.

Vainqueur à Clermont, Paris reçoit son dauphin marseillais lors de la prochaine journée. Kylian Mbappé espère pouvoir compter sur le soutien du Parc pour ce Clasico. Le public parisien n’hésite plus à siffler Neymar et Messi depuis la débâcle face au Real. « On aimerait qu’ils soient avec nous, mais après on comprend la déception. S’ils sont avec nous ce sera fantastique. S’ils ne sont pas avec nous on fera notre travail parce qu’on est payé pour ça et on est heureux de disputer le Clasico », a assuré le meilleur buteur du championnat.