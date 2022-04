PSG Mercato : Un double coup magistral bientôt officialisé à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2022 à 17:55

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, les lignes bougent au PSG. Deux grosses signatures seraient déjà dans les tuyaux dans la capitale.

PSG Mercato : Kylian Mbappé va prolonger avec le Paris SG

Malgré toutes les spéculations de la presse espagnole, le Paris Saint-Germain continue de travailler sur le dossier Kylian Mbappé. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans se dirige normalement vers un départ, mais la direction parisienne ferait le forcing afin de le convaincre de parapher un nouveau bail courte durée avec la promesse d’un transfert dans un an. Le tabloïd britannique The Daily Mirror confirme ainsi ce dimanche que les positions de Nasser Al-Khelaïfi et les représentants de Mbappé se sont rapprochés ces derniers jours et la tendance serait de plus en plus à une prolongation de l’enfant de Bondy.

Pour convaincre le Champion du monde 2018, le PSG serait prêt à lâcher 150 millions d’euros sur deux saisons, soit jusqu’en juin 2024, et un contrôle total sur les droits liés à son image. Une grande première pour un joueur de football. Et en plus de se rapprocher d’une grande victoire dans le dossier Kylian Mbappé, le club de la capitale serait également sur le point de boucler une autre affaire d’envergure.

PSG Mercato : Paul Pogba avec Kylian Mbappé au Paris SG

En effet, le média espagnol Todo Fichajes assure que Leonardo aurait déjà arraché un accord à Paul Pogba depuis plusieurs semaines. En fin de contrat à Manchester United à l’issue de la saison, le milieu de terrain de 29 ans devrait débarquer dans la capitale française l’été prochain. Le portail sportif explique notamment que Pogba faisait partie des conditions de Kylian Mbappé pour renouveler son engagement en faveur des Rouge et Bleu.

L’international français du Paris SG aurait réclamé l’arrivée de son compatriote afin de renforcer un secteur où seul Marco Verratti tire son épingle du jeu. Une info également confirmée par le Daily Mirror qui assure qu’une prolongation de Mbappé devrait être suivie de l’arrivée du milieu de Manchester United. Déterminé à apporter du changement dans son effectif après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris SG devrait frapper fort durant l’intersaison.

Affaire à suivre donc...