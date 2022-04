OM Mercato : Le Barça prend une décision forte pour Kamara !

Publié par Jules le 11 avril 2022 à 11:47

OM Mercato : Très intéressé par un joyau de l'Olympique de Marseille cette saison, le Barça aurait décidé de passer son tour pour une raison bien précise.

OM Mercato : Kamara affole toujours la Liga

En fin de contrat en juin, Boubacar Kamara ne devrait pas poursuivre sa carrière à l' OM. En effet, le joueur est très courtisé partout en Europe et devrait saisir sa chance dans un club plus huppé que l'Olympique de Marseille pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Dans ce dossier, un championnat semble craquer pour le milieu de terrain de 22 ans, la Liga, dont plusieurs clubs sont annoncés sur le dossier. Parmi eux, le plus chaud serait l'Atlético Madrid de Diego Simeone, qui serait prêt à tout pour le recruter.

Alors que Marseille souhaite aussi se renforcer cet été, le destin de Kamara pourrait s'écrire sous le soleil d'Espagne. Les Colchoneros auraient en effet proposé un salaire XXL au jeune phocéen et disposeraient d'une longueur d'avance sur ses concurrents. Selon le Mundo Deportivo, s'il venait à rejoindre Madrid, Boubacar Kamara pourrait toucher près de 4,5 millionsd'euros dès sa première année de contrat, presque le double de son salaire actuel à l' OM. De quoi faire réfléchir le joueur qui ne semble pas avoir tranché pour son avenir.

Le Barça n'est plus interessé

Longtemps annoncés sur la piste du milieu de terrain, Xavi et le Barça ne seraient plus du tout intéressés par le joueur de 22 ans. En effet, le technicien espagnol aurait d'autres projets pour son entrejeu et sa priorité serait ailleurs. Toujours selon le Mundo Deportivo, les Blaugranas se concentrent sur l'arrivée de Franck Kessié qui, même si elle est en bonne voie, n'est pas encore tout à fait bouclée en Catalogne. Le FC Barcelone ne veut donc pas se disperser et préfère se concentrer sur un seul profil.

Néanmoins, l'abandon de la piste Kamara par le Barça ne veut pas dire que l'Atlético se retrouve tout seul sur le joueur de l' OM, loin de là. D'après les dernières rumeurs, de nombreux cadors voudraient, eux aussi, s'attribuer les services du Français. Man United, West Ham, Crystal Palace ou encore Newcastle auraient encore bon espoir de déjouer les plans de Diego Simeone.