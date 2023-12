Conscients de détenir un joueur d'avenir, Pablo Longoria et le reste de la direction de l'OM discuteraient avec son entourage pour une prolongation.

Mercato OM : Pablo Longoria veut prolonger Bilal Nadir

Après son dernier succès en Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais (3-0), l'Olympique de Marseille prépare le mercato d'hiver. Le club phocéen, désormais huitième à 3 points du top 5 de l'élite, compte bien sécuriser une de ses pépites. Foot Mercato croit l'avoir identifiée : il s'agit de Bilal Nadir. Le jeune milieu de terrain (20 ans) est vu comme un élément d'avenir par Pablo Longoria, le président du club phocéen.

Avec 4 matchs disputés cette saison en Ligue 1, le joueur a déjà un peu de temps de jeu. Cela lui permet de se mettre doucement en valeur, même s'il n'a pas encore eu la chance d'être titulaire comme son coéquipier François-Régis Mughe. Mais l'OM estime que des prétendants vont déjà se manifester cet hiver. C'est pourquoi Pablo Longoria souhaite prolonger Bilal Nadir. Des discussions ont déjà débuté selon les précisions du média sportif.

L'OM ne veut pas refaire les mêmes erreurs

Pour le moment, le milieu de terrain est lié jusqu'en juin 2024 avec le club phocéen. L'Olympique de Marseille veut bien faire les choses, d'autant qu'il n'est pas réputé pour être un bon vendeur. Les départs récents de Maxime Lopez et Boubacar Kamara ont notamment été critiqués. Le premier n'avait rapporté qu'entre un et 3 millions d'euros d'après L'Équipe, le second avait signé libre à Aston Villa.

Avec Bilal Nadir, l'OM ne veut donc pas refaire les mêmes erreurs du passé. Pour le moment, le club n'a clairement pas envie de se séparer de sa pépite, qui pourrait gagner en temps de jeu durant la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Plusieurs Phocéens sont pressentis pour disputer la compétition (Harit et Ounahi avec le Maroc, Gueye, Ndiaye et Sarr avec le Sénégal notamment).