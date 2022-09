Equipe de France : Nouveau coup dur pour Didier Deschamps !

Publié par Enzo Vidy le 22 septembre 2022 à 16:25





À quelques heures d'un match crucial pour l'Equipe de France face a l'Autriche en Ligue des Nations, qui aura lieu à 20h45 au Stade de France, Didier Deschamps vient d'apprendre une mauvaise nouvelle concernant l'un de ses milieux de terrain.

Equipe de France : Boubacar Kamara quasiment forfait pour le Mondial

Dejà forfait pour le rassemblement suite à une blessure au genou droit contracté vendredi dernier lors du match entre Aston Villa et Southampton, les derniers examens sont plûtot inquiétants pour l'ancien joueur de l'OM. Si l'on en croit les informations de L'Équipe, le milieu de terrain des Villans serait déjà quasiment forfait pour la Coupe du Monde au Qatar qui débute le 20 novembre prochain. Une grosse entorse au genou droit devrait l'éloigner des terrains jusqu'à la mi-novembre, si ce n'est plus. Beaucoup trop juste donc pour pouvoir prétendre à une place dans la liste du sélectionneur des Bleus.

D'un point de vue personnel, c'est évidemment une énorme déception pour le natif de marseille. Appelé pour la première fois le 19 mai dernier par Didier Deschamps, Boubacar Kamara avait réalisé de premières apparitions plutôt convaincantes. Convoqué en urgence vendredi dernier pour remplacer Adrien Rabiot, il s'est finalement blessé le soir même avec Aston Villa et est sorti à la mi-temps. C'est Jordan Veretout qui l'a finalement remplacé pour le rassemblement.

Equipe de France : De nombreuses blessures à deux mois de la Coupe du Monde

Être a la place de Didier Deschamps en ce moment ne doit pas être un cadeau, loin de là. Confronté à une liste de blessés qui ne cesse de se rallonger au fil des jours, le selectionneur des Bleus n'est pas dans les meilleures conditions pour préparer le Mondial, et aucun poste n'est épargné. Avec un système de jeu peu clair, et des prestations proches du néant en terme de jeu ces derniers temps, il y a de quoi s'inquiéter.

Le contexte relativement tendu qui rode autour de la FFF ne joue pas non plus en la faveur de l'Equipe de France. Et même si Didier Deschamps affirme que cela n'impacte pas son vestiaire, il est quand même légitime de se poser des questions aussi bien sur l'état physique que sur l'état psychologique des champions du monde en titre.